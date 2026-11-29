Để niềm vui lễ hội nối dài suốt bốn mùa

Sáng kiến tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị và định hướng duy trì các hoạt động văn hóa, du lịch định kỳ hằng tháng rất đáng được hưởng ứng. Đây là dịp để người dân hiểu thêm về những giá trị của quê hương, để người xa quê có thêm cơ hội trở về và bạn bè trong nước, quốc tế biết đến một Quảng Trị giàu bản sắc.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền lương-Bến Hải - Ảnh: C.T.V

Một kinh nghiệm đáng tham khảo nhìn từ TP. Đà Nẵng là cách xây dựng thương hiệu du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Từ những cuộc thi trình diễn pháo hoa, Đà Nẵng đã từng bước xây dựng Lễ hội Pháo hoa quốc tế thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Quảng Trị có những lợi thế và bản sắc riêng. Giá trị của kinh nghiệm ấy nằm ở cách lựa chọn, đầu tư và kiên trì xây dựng thương hiệu từ các sự kiện.

Với không gian trải dài từ biển, đảo đến đại ngàn Trường Sơn, từ những kỳ quan hang động đến các địa danh lịch sử, Quảng Trị có nhiều lựa chọn để xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch quanh năm. Mùa hè có thể dành nhiều hoạt động cho du lịch biển đảo, khám phá thiên nhiên. Tháng bảy là dịp phát huy chiều sâu văn hóa tri ân, lan tỏa thông điệp hòa bình. Những thời điểm khác trong năm có thể lựa chọn các chương trình giới thiệu lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm làng nghề và trải nghiệm đời sống cộng đồng, phù hợp với thời tiết và đặc điểm từng vùng.

Điều quan trọng là mỗi tháng có một điểm nhấn, mỗi mùa có một bản sắc, để Quảng Trị quanh năm đều có sức hấp dẫn đối với du khách.

Di tích lịch sử Sân bay Tà Cơn - Ảnh: C.T.V

Một lịch sự kiện được công bố sớm sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động thiết kế chương trình, các cơ sở lưu trú chuẩn bị dịch vụ và du khách có thêm căn cứ lựa chọn thời điểm đến Quảng Trị. Cũng rất đáng mong đợi sự tham gia sâu rộng hơn của các nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cộng đồng dân cư. Người dân không chỉ là khán giả của lễ hội mà còn là chủ thể gìn giữ, sáng tạo và giới thiệu những giá trị văn hóa của chính mình.

Hiệu quả của lễ hội cũng đáng được nhìn nhận từ thời gian lưu trú của du khách, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp và những lợi ích thiết thực mà người dân địa phương được hưởng. Hy vọng Tuần Văn hóa-Du lịch lần đầu tiên được tổ chức sẽ mở đầu cho một hành trình dài, từng bước hình thành những sự kiện có thương hiệu, được du khách mong đợi hằng năm.

Thương hiệu riêng có, hạ tầng xứng tầm

Những gì thiên nhiên và lịch sử đã trao tặng cho Quảng Trị là niềm tự hào của người dân địa phương. Có nhiều tài nguyên du lịch là một lợi thế; biết lựa chọn, định vị và xây dựng thương hiệu từ những giá trị khác biệt lại là một câu chuyện khác.

Quảng Trị có thể tập trung phát triển hai thương hiệu du lịch trụ cột: Vương quốc hang động và điểm đến của hòa bình.

Với Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, động Thiên Đường, hang Én, hệ thống hang động Tú Làn…, Quảng Trị có nền tảng đặc biệt để phát triển du lịch khám phá, thám hiểm và trải nghiệm thiên nhiên.

Ở một chiều sâu khác, Thành Cổ Quảng Trị, dòng Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, nhà tù Lao Bảo, sân bay Tà Cơn, hang Tám Cô, bến phà Long Đại… đều chứa đựng những câu chuyện lịch sử có sức lay động lòng người.

Đảo Cồn Cỏ-"Viên ngọc xanh" của Quảng Trị - Ảnh: C.T.V

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi an nghỉ của Đại tướng tại Vũng Chùa-Đảo Yến, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9… là những địa chỉ để thế hệ hôm nay tìm hiểu lịch sử, tưởng nhớ và tri ân. Ý nghĩa của những hành trình đến thăm, tìm hiểu các địa danh ấy không chỉ giúp du khách hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, của sự hy sinh và mất mát mà còn giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và khát vọng xây dựng tương lai. Đó cũng là chiều sâu nhân văn để Quảng Trị tiếp tục phát triển thương hiệu Lễ hội Vì Hòa bình.

Sáng 27/11, tại Thành Cổ Quảng Trị, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” chính thức khai mạc. Lá đại kỳ Tổ quốc rộng hơn 2.000m² tung bay cùng 34 khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố. Hình ảnh ấy mang một ý nghĩa đặc biệt khi xuất hiện trên vùng đất từng trải qua chiến tranh. Đây là một cách tiếp cận đáng quan tâm trong việc kết hợp trải nghiệm du lịch mới với những giá trị lịch sử và thông điệp hòa bình.

Sự kết nối giữa miền kỳ quan thiên nhiên và vùng đất giàu ký ức lịch sử có thể tạo nên những hành trình mang bản sắc riêng. Bên cạnh hai thương hiệu trụ cột, quê hương còn có những bãi biển, như: Nhật Lệ, Đá Nhảy, Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ Thủy…; những không gian văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc như Trung tâm hành hương La Vang, chùa Hoằng Phúc…

Trong không gian du lịch biển đảo, Cồn Cỏ là một điểm đến đáng gửi gắm nhiều kỳ vọng. Hòn đảo mang dấu ấn hào hùng của lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời có những giá trị cảnh quan và hệ sinh thái biển đáng trân trọng. Cồn Cỏ có triển vọng trở thành điểm đến có thương hiệu riêng, nơi du khách vừa khám phá thiên nhiên, trải nghiệm biển đảo, vừa tìm hiểu lịch sử và cảm nhận ý nghĩa của chủ quyền biển đảo quê hương.

Sự kết nối giữa Cửa Tùng, Cửa Việt và Cồn Cỏ mở ra triển vọng hình thành một tuyến du lịch biển, đảo mang bản sắc Quảng Trị. Để hiện thực hóa triển vọng ấy, rất cần những dịch vụ vận chuyển an toàn, thuận tiện, những sản phẩm trải nghiệm phù hợp với điều kiện của đảo, gắn với bảo vệ môi trường biển và gìn giữ cảnh quan. Giá trị của Cồn Cỏ không nằm ở việc đón thật nhiều khách bằng mọi giá mà ở chất lượng trải nghiệm và khả năng bảo tồn lâu dài những nét riêng của hòn đảo.

Trong phát triển du lịch, kho tàng văn hóa phi vật thể của quê hương cũng xứng đáng được quan tâm nhiều hơn. Đó là hò khoan Lệ Thủy, hò Như Lệ, hát ru Cảnh Dương, nghệ thuật bài chòi, chuyện trạng Vĩnh Hoàng… Những câu ca dao, hò vè đã đi cùng bao thế hệ. Đó còn là những làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống, lễ hội và phong tục của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô giữa đại ngàn Trường Sơn.

Sẽ thú vị biết bao nếu du khách được thưởng thức một đêm hò khoan bên dòng Kiến Giang, nghe chuyện trạng Vĩnh Hoàng, tham quan không gian lưu niệm danh nhân, chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa… Những trải nghiệm ấy có thể làm phong phú hành trình du lịch và tạo thêm cơ hội để nghệ nhân trao truyền di sản.

Du khách tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử tại Quảng Trị - Ảnh: C.T.V

Tài nguyên du lịch đẳng cấp thế giới cũng đặt ra yêu cầu đầu tư hạ tầng và dịch vụ tương xứng. Một hướng đi đáng kỳ vọng là thu hút những nhà đầu tư có thương hiệu, năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành chuyên nghiệp; phát triển cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội nghị, không gian biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí và kinh tế ban đêm phù hợp từng địa bàn.

Hạ tầng hàng không, đường sắt, đường bộ và giao thông giữa các điểm đến cần được quan tâm đồng bộ. Đẳng cấp du lịch không chỉ thể hiện qua những khách sạn sang trọng hay công trình quy mô lớn mà còn ở chất lượng phục vụ, sự thuận tiện trong di chuyển, môi trường sạch đẹp, sự an toàn và thái độ thân thiện đối với du khách.

Đầu tư hiện đại nhưng không làm tổn hại cảnh quan thiên nhiên; phát triển dịch vụ nhưng không thương mại hóa những không gian tưởng niệm linh thiêng; khai thác văn hóa nhưng tôn trọng chủ thể văn hóa... đó là những giá trị đáng gìn giữ trên hành trình phát triển du lịch.

Đưa hình ảnh Quảng Trị đến gần hơn với thế giới

Đáng trân trọng là những nỗ lực của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị (QTTV) trong việc đưa hình ảnh quê hương đến với công chúng. Những chương trình truyền hình trực tiếp, những buổi livestream từ các sự kiện văn hóa, du lịch không chỉ có ý nghĩa quảng bá mà còn là nhịp cầu tình cảm nối những người xa quê với mảnh đất mình yêu thương.

Trong đêm khai mạc 24/11, việc bố trí chương trình tại Đồng Hới và Nam Đông Hà, kết hợp truyền hình trực tiếp trên VTV8, QTTV và phát trực tuyến theo kế hoạch của tỉnh, cho thấy sự coi trọng công tác truyền thông ngay từ khâu tổ chức sự kiện. Những hình ảnh lễ hội được chuyển tải đến công chúng là chất liệu quý để tiếp tục quảng bá quê hương trong những ngày tiếp theo.

Từ những kết quả ấy, thật đáng mong đợi khi có thêm chương trình truyền hình trực tiếp, nhiều chuyên đề văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng của QTTV, cùng những cơ hội phối hợp sản xuất, tiếp sóng với các cơ quan truyền hình trong cả nước.

Lễ hội khinh khí cầu thu hút người dân, du khách tham gia - Ảnh: Đ.V

Bên cạnh những sự kiện lớn, những buổi livestream từ làng biển Cảnh Dương, những chương trình hò khoan bên dòng Kiến Giang, những chuyến khám phá Cồn Cỏ… cũng có thể mở ra góc nhìn mới về quê hương.

Hy vọng các chương trình chuyên đề văn hóa, du lịch hiện có của QTTV ngày càng phong phú, với những câu chuyện được kể bằng hình ảnh đẹp, lời bình giàu cảm xúc và sự am hiểu bản sắc địa phương. Một chương trình truyền hình trực tiếp có thể tạo sức hút tại thời điểm diễn ra sự kiện; những trích đoạn được biên tập và chia sẻ trên facebook, youtube, tiktok… có cơ hội tiếp tục lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc. Những nội dung có phụ đề hoặc thuyết minh bằng ngoại ngữ cũng là điều đáng mong đợi để hình ảnh Quảng Trị đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: C.T.V

Hành trình quảng bá quê hương sẽ thêm sức lan tỏa với sự đồng hành của QTTV, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp du lịch, văn nghệ sĩ và cộng đồng người Quảng Trị ở khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài. Mỗi người con xa quê đều có thể trở thành một đại sứ du lịch tự nguyện. Một bức ảnh đẹp, một câu chuyện hay, một ca khúc về quê hương được chia sẻ cũng là một đóng góp thiết thực.

Từ niềm vui của Tuần Văn hóa-Du lịch hôm nay, thêm tin yêu và hy vọng vào một Quảng Trị biết làm cho những giá trị riêng có của mình tỏa sáng. Để người xa quê luôn tự hào, người chưa đến mong được đến, người đã đến mong ngày trở lại.