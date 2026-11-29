Đình Chí Đức luôn được cán bộ, Nhân dân xã Nga Sơn gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa.

Gắn bó với di tích nhiều năm, thủ từ Trần Văn Thuận là người hiểu rất rõ về những giá trị lịch sử và kiến trúc của ngôi đình. Cẩn thận quét dọn, lau chùi từng hiện vật, ông Thuận nhẹ nhàng giở cuốn lý lịch di tích lịch sử - cách mạng đình Chí Đức giới thiệu với chúng tôi về những dấu mốc đáng nhớ gắn với ngôi đình hơn một thế kỷ qua.

Theo tài liệu, đình Chí Đức không chỉ là nơi thờ thành hoàng làng Lê Quý Công mà còn là địa điểm gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng. Đặc biệt, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đình là một trong những địa điểm quan trọng của phong trào khởi nghĩa giành chính quyền ở Nga Sơn. Ngày 18/8/1945, lực lượng khởi nghĩa vùng Tam Tổng đã tập trung tại đình Chí Đức để hội quân với các lực lượng cách mạng, chuẩn bị đánh chiếm huyện lỵ Nga Sơn và đồn Bang tá Điền Hộ. Đến sáng 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nga Sơn thắng lợi, tại đình Chí Đức, lực lượng cách mạng đã kêu gọi cai tổng, lý trưởng vùng Tam Tổng đến giao nộp ấn tín cho chính quyền địa phương.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ngôi đình tiếp tục là địa điểm gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng ở địa phương. Đầu năm 1947, chi bộ Hà Huy Tập của xã Tân Đức (gồm các xã: Nga Thanh, Nga Thủy, Nga Hưng trước đây) được thành lập, đình là nơi hội họp và sinh hoạt của chi bộ. Trong những năm 1948-1950, đình là nơi tập hợp lực lượng quan trọng, phối hợp cùng với lực lượng các nơi tấn công đánh đồn Hói Đào. Năm 1956, đình là nơi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng khi Đảng bộ xã Nga Thanh tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa I tại đây. Từ năm 1962 đến năm 1990, đình là nơi làm việc của UBND xã Nga Thanh, tại đây đã tiếp đón nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và là nơi tổ chức các đại hội đảng bộ, các đại hội, hội nghị của các đoàn thể trong xã...

Không chỉ có giá trị về lịch sử, văn hóa, đình Chí Đức còn có kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Theo tư liệu di tích, ban đầu, đình có kiến trúc hình chữ đinh, qua quá trình tu bổ đã hình thành nhà tiền đình 5 gian, kết cấu theo kiến trúc tiền đình, trung đình và hậu cung. Trải qua thời gian, cùng với biến thiên của lịch sử, ngôi đình cũng có thời gian bị xuống cấp. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng chính quyền địa phương và Nhân dân, nhiều hạng mục đã được tu bổ, tôn tạo, như hậu cung, khu vực sân đình. Đáng chú ý, nhiều hiện vật cổ được người dân qua các thế hệ gìn giữ tương đối nguyên vẹn, đây là nguồn tư liệu quý phản ánh chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống cách mạng của vùng đất Đức Sơn.

Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, đình Chí Đức vẫn luôn gắn bó mật thiết với sinh hoạt cộng đồng và đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Hằng năm, từ ngày 3 đến 5/3 âm lịch, người dân trong thôn lại tổ chức lễ hội để tỏ lòng thành kính với Thành hoàng làng Lê Quý Công với nhiều sinh hoạt văn hóa đặc sắc vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, trong ngày tổ chức lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo nên không khí vui tươi và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Ông Ngô Văn Tươi, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nga Sơn cho biết: Với những giá trị nổi bật về lịch sử và văn hóa, năm 2009, đình Chí Đức được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉnh trang và bảo vệ di tích; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, tham quan di tích và duy trì lễ hội truyền thống hằng năm. Qua đó, góp phần để đình Chí Đức không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử mà còn là nơi để mọi người gắn kết cộng đồng, thắt chặt tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.