Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tiểu Dừa, xã U Minh
Chiều 28/11, Tổ 2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tìm thấy và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Kênh 5 Đất Sét, ấp Tiểu Dừa, xã U Minh.
Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại ấp Tiểu Dừa lên 5 hài cốt và trên địa bàn toàn tỉnh lên 25 hài cốt.
Hai hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2 m, cách nhau khoảng 3 m, nằm trong ván hòm, bên ngoài bọc tấm cao su. Phần xương cốt còn tương đối nguyên vẹn. Đáng chú ý, một hài cốt có các di vật gồm kẹp tóc, gương soi và chai dầu gió. Từ những di vật này, lực lượng chức năng nhận định hài cốt có khả năng là của nữ liệt sĩ.
Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành cất bốc, bảo quản hài cốt và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Qua nắm thông tin trước đó từ bà Nguyễn Thị Rớt, sinh năm 1955, ngụ ấp Đất Sét, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang, năm 14 tuổi, bà từng tham gia làm giao liên nên nắm rõ về Nghĩa trang Kênh 5 Đất Sét này. Trước đây, nghĩa trang rộng khoảng 600 m², nằm cạnh sông Cái Tàu. Bà Rớt cho biết, khoảng năm 1968, nơi đây chôn cất khoảng 15 liệt sĩ, chủ yếu là bộ đội miền Bắc. Dù Nhà nước từng tổ chức quy tập vào khoảng năm 1985, người dân vẫn phát hiện dấu tích ván hòm ven sông, nghi còn hài cốt chưa được tìm thấy.
Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), cho biết mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả từ sự kiên trì, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ mà còn là niềm an ủi đối với thân nhân, gia đình sau nhiều năm mong mỏi./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/quy-tap-them-2-hai-cot-liet-si-tai-ap-tieu-dua-xa-u-minh-a134794.html