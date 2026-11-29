Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại ấp Tiểu Dừa lên 5 hài cốt và trên địa bàn toàn tỉnh lên 25 hài cốt.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ 2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau kiên trì đào tìm, cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ lên từ độ sâu hơn 2 m dưới lòng đất.

Hai hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2 m, cách nhau khoảng 3 m, nằm trong ván hòm, bên ngoài bọc tấm cao su. Phần xương cốt còn tương đối nguyên vẹn. Đáng chú ý, một hài cốt có các di vật gồm kẹp tóc, gương soi và chai dầu gió. Từ những di vật này, lực lượng chức năng nhận định hài cốt có khả năng là của nữ liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành cất bốc, bảo quản hài cốt và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ nâng niu, cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) lấy mẫu sinh phẩm theo quy trình, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Qua nắm thông tin trước đó từ bà Nguyễn Thị Rớt, sinh năm 1955, ngụ ấp Đất Sét, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang, năm 14 tuổi, bà từng tham gia làm giao liên nên nắm rõ về Nghĩa trang Kênh 5 Đất Sét này. Trước đây, nghĩa trang rộng khoảng 600 m², nằm cạnh sông Cái Tàu. Bà Rớt cho biết, khoảng năm 1968, nơi đây chôn cất khoảng 15 liệt sĩ, chủ yếu là bộ đội miền Bắc. Dù Nhà nước từng tổ chức quy tập vào khoảng năm 1985, người dân vẫn phát hiện dấu tích ván hòm ven sông, nghi còn hài cốt chưa được tìm thấy.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau cùng người dân địa phương thành kính dâng hương, tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), cho biết mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả từ sự kiên trì, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ mà còn là niềm an ủi đối với thân nhân, gia đình sau nhiều năm mong mỏi./.