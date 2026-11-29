Bên cạnh việc tạo tiết tấu, tiếng trống còn góp phần giữ niêm luật trong tuồng, từ múa, hát đến diễn, làm tăng sức hấp dẫn đối với người xem. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đằng sau cách đánh trống là những quy tắc biểu diễn, kinh nghiệm và sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm nên giá trị của hai loại hình di sản.

Thanh âm giữ mạch tuồng

Trên sân khấu tuồng, tiếng trống hiện diện trong nhiều thời khắc của đêm diễn. Có hồi trống mở màn, có tiếng điểm vào câu hát, khi lại dồn dập theo diễn biến sân khấu.

Đằng sau những thanh âm ấy là hệ thống quy ước mà người nhạc công phải nắm vững. Trong đó, trống chầu và trống chiến đảm nhận những phần việc riêng, cùng giữ nhịp cho âm nhạc và hoạt động biểu diễn.

Nhạc công Trần Quốc Công, Đoàn tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng cho biết, trống chầu gắn với các hoạt động khai chầu, điểm chầu và thưởng phạt nghệ sĩ. Khi bắt đầu đêm diễn, người cầm chầu thường đánh ba hồi, chín tiếng để khai chầu.

Khi nghệ sĩ thể hiện tốt, người cầm chầu có thể xuống chầu dài để thưởng; nếu diễn viên hát sai câu, sai từ hoặc thực hiện chưa đúng cách thủ, vĩ và tiết tấu, người cầm chầu gõ vào thân trống để nhắc nhở.

Việc cầm chầu đòi hỏi người nhạc công phải am hiểu những quy ước của nghệ thuật tuồng. Ông Công nhấn mạnh, mỗi tiếng điểm, tiếng xuống chầu đều phải dựa trên cách hát và diễn biến của nghệ sĩ, chứ không thể tùy tiện sử dụng.

Người đánh trống phải hiểu cấu trúc câu hát, nắm được đặc điểm các làn điệu Nam, Tẩu, Khách để nhận biết từng phần thể hiện và có cách điểm chầu phù hợp.

“Người đánh trống chầu rất am hiểu niêm luật của nghệ thuật tuồng, biết cách thức hát tuồng, từ đầu câu, điểm câu đến cuối câu. Người cầm chầu phải nắm được những quy tắc ấy mới có thể theo dõi phần biểu diễn, nhận biết những chỗ nghệ sĩ thể hiện tốt hoặc chưa đúng để có cách điểm chầu phù hợp”, nhạc công Quốc Công cho biết.

Điểm đặc trưng trong cách sử dụng trống ở bài chòi chính là sự linh hoạt và tính tương tác cao. Ảnh: XUÂN DŨNG

Nếu trống chầu gắn với việc theo dõi và đánh giá phần biểu diễn thì trống chiến lại giữ nhịp cho các làn điệu, góp phần dẫn dắt phần âm nhạc trên sân khấu. Tùy bài bản và bối cảnh, người đánh trống vận dụng nhịp nội, nhịp ngoại, dập nhịp hoặc đuổi nhịp với tiết tấu nhanh, chậm khác nhau.

Ở những đoạn cần thúc đẩy diễn biến, tiếng trống có thể dồn liên hồi theo từng chùm hai, ba hoặc sáu tiếng. Nhạc công còn phải phối hợp với phần thủ, vĩ của câu hát, tạo sự liền mạch giữa âm nhạc và diễn xuất.

Với nhạc công Quốc Công, đánh trống chiến không chỉ là giữ đúng tiết tấu mà còn phải theo sát lời hát, động tác và tình huống kịch. Người chơi trống cần hiểu bài bản, nắm được sắc thái từng phần diễn để lựa chọn cách đánh phù hợp. Dù đảm nhận những chức năng khác nhau, trống chầu và trống chiến đều góp phần tạo nên sự chặt chẽ trong một đêm diễn tuồng.

“Trong nghệ thuật tuồng, trống chầu và trống chiến rất important, mỗi loại đều có vị trí riêng. Không thể thiếu hai loại trống này trong một đêm diễn, bởi ngoài việc tạo tiết tấu, chúng còn góp phần giữ niêm luật trong tuồng, từ múa, hát đến diễn, làm tăng sức hấp dẫn đối với người xem”, nhạc công Quốc Công chia sẻ.

Dẫn nhịp hội bài chòi

Ở nghệ thuật Bài chòi, tiếng trống có những sắc thái riêng theo từng làn điệu và diễn biến cuộc chơi. Có lúc tiếng trống chỉ khẽ điểm để nhường chỗ cho lời hô của anh hiệu, khi lại trở nên rộn ràng, thúc giục, tạo không khí vui tươi hoặc hồi hộp. Người nhạc công phải biết tiết chế tiếng trống, không lấn át lời ca nhưng vẫn giữ được nhịp điệu cho cuộc diễn xướng.

Theo nhạc công Lê Văn Ngọc Huy, Đoàn dân ca kịch Bài chòi, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng, nghệ nhân sử dụng trống chiến (trống chầu), kết hợp với các nhạc cụ gõ như phách, sanh tiền. Mỗi làn điệu đòi hỏi cách đánh khác nhau.

Với hô Thai, tiếng trống thường được điểm vừa phải; khi ngâm thơ, nhịp trống nhẹ, thưa và chậm. Làn điệu Xuân nữ cần sự mềm mại, uyển chuyển, còn Xàng xê, Cổ bản lại có tiết tấu rộn ràng, rõ nhịp hơn.

Tiếng trống góp phần tạo nhịp điệu, nâng đỡ lời ca và dẫn dắt diễn biến cuộc diễn xướng. Ảnh: XUÂN DŨNG

“Điểm đặc trưng trong cách sử dụng trống ở Bài chòi chính là sự linh hoạt và tính tương tác cao. Người đánh trống không chỉ đánh theo khuôn nhịp cố định mà phải biết nghe lời ca, nhìn động tác, nắm bắt cảm xúc và chủ động phối hợp với anh hiệu”, nhạc công Ngọc Huy bộc bạch.

Sự ăn ý giữa người đánh trống với anh hiệu còn được thể hiện qua cách phối hợp các nhạc cụ trong dàn nhạc như đàn nhị, đàn nguyệt, đàn tranh. Khi lời ca ngân nga, người đánh trống phải biết tạo khoảng lặng; đến những đoạn chuyển làn điệu, chuyển câu hát hay kết thúc lời ca, nhạc công điều chỉnh cách đánh để giữ sự liền mạch.

Có khi tiếng trống chỉ điểm xuyết, nhưng ở thời điểm anh hiệu xướng tên con bài, những hồi trống dồn dập lại góp phần tạo sự hồi hộp, cuốn hút người tham gia.

Từ hội chơi truyền thống đến sân khấu, người nhạc công phải thay đổi cách sử dụng trống cho phù hợp. Trong hội chơi, tiếng trống gắn với tính ngẫu hứng, người đánh trống theo sát từng con bài và phản ứng của người tham gia để chủ động ứng biến. Khi đưa Bài chòi lên sân khấu, nhạc công phải bám sát kịch bản, bản phối và yêu cầu dàn dựng, bảo đảm sự đồng bộ với các nhạc cụ khác.

Theo nhạc công Ngọc Huy, dù hình thức biểu diễn thay đổi, những kỹ thuật điểm trống, nhấn trống, chuyển nhịp và điều tiết âm lượng vẫn tạo nên sắc thái riêng của âm nhạc bài chòi. Đổi mới cách biểu diễn để tiếp cận công chúng hôm nay là điều cần thiết, nhưng người làm nghề phải giữ được lối đánh vốn gắn bó với sinh hoạt văn hóa dân gian xứ Quảng.

“Điều cần gìn giữ nhất chính là lối đánh trống mộc mạc, linh hoạt, giàu tính ngẫu hứng và đậm chất dân gian của nghệ nhân xứ Quảng. Chúng ta có thể đổi mới cách phối khí, dàn dựng sân khấu và phương tiện biểu diễn để phù hợp với khán giả hôm nay, nhưng không nên đánh mất cách nhấn nhá, điểm trống và sự phối hợp tự nhiên giữa tiếng trống với lời hô, lời hát”, nhạc công Ngọc Huy nhấn mạnh.