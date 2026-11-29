Tối 28/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chính thức khép lại tại Chợ Đồng Xuân, sau 16 ngày tổ chức (13 - 28/11). Với chủ đề “Kinh tế sáng tạo”, lễ hội ghi nhận gần 500.000 lượt khách tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo.

Lễ hội quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chủ thể sáng tạo, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia. Các hoạt động được tổ chức tại 5 khu vực gồm: Quảng trường Sáng tạo và khu vực phụ cận; Chợ Đồng Xuân; đình và di tích phố cổ; Công viên Thống Nhất; hệ thống rạp hát và sân khấu cộng đồng.

Sức hút từ các hoạt động sáng tạo

Trong 3 ngày đầu, lễ hội thu hút 260.000 lượt khách. Tổng lượng khách sau 16 ngày đạt gần 500.000 lượt, tăng hơn 1,6 lần so với mùa lễ hội năm 2024 (khoảng 300.000 lượt). Số lượng hoạt động cũng tăng từ hơn 100 lên hơn 150.

Vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Lễ hội. (Ảnh: Ban tổ chức).

Với hơn 150 hoạt động thuộc 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa trọng tâm, lễ hội mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ trong các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, thiết kế sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm và du lịch văn hóa.

Đáng chú ý, hai hội chợ “Nghề & Nghệ” và “Makers Market” trong 3 ngày đầu quy tụ hơn 200 đơn vị sáng tạo của Thủ đô. Riêng hội chợ “Makers Market” ghi nhận khoảng 40.000 lượt khách, nhiều gian hàng bán hết sản phẩm chỉ trong một buổi.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, công chúng còn được trải nghiệm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân”, sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca”, tour nghệ thuật “Chuyện Đình trong Phố”, triển lãm Art Hanoi 2026 và chuỗi trình diễn “Hà Nội Sáng Đèn” tại các rạp hát.

Lễ hội cũng tạo được sức lan tỏa trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số với hơn 500 tin, bài trên báo chí, hơn 4 triệu lượt xem trên trang Facebook chính thức và gần 50.000 bài viết do cá nhân, tổ chức đăng tải trên mạng xã hội.

Những kết quả này cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển thị trường công nghiệp văn hóa tại Hà Nội.

Hướng tới hệ sinh thái sáng tạo đô thị

Một điểm mới của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là chuyển từ mô hình “Tuyến Lễ hội” sang “Khu vực tổ chức Lễ hội”. Cách tiếp cận này hướng tới kết nối không gian, nguồn lực sáng tạo và các hoạt động kinh tế, từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, ý nghĩa của lễ hội không chỉ nằm ở lượng khách hay quy mô hoạt động, mà còn ở những giá trị được khơi mở và khả năng tiếp tục phát triển sau khi sự kiện kết thúc.

Theo ông Phạm Tuấn Long, những thử nghiệm đưa nghệ thuật vào Chợ Đồng Xuân, mở cửa các không gian di sản, kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, nghệ sĩ với doanh nghiệp và cộng đồng cho thấy tiềm năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo phát huy năng lực, đưa sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Lễ hội khép lại bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hà Nội - những vang động” tại Chợ Đồng Xuân. Với ý tưởng chủ đạo “Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng”, chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam đồng sản xuất cùng nhóm Lên Ngàn và XPLUSX Studio, lấy Chợ Đồng Xuân làm trung tâm thể hiện bản sắc Hà Nội – Thăng Long, Kẻ Chợ.