Khám phá vẻ đẹp Mộc Châu cuối năm
Mỗi độ cuối năm, khi hoa cải bắt đầu phủ trắng các thung lũng, Mộc Châu bước vào mùa du lịch nhộn nhịp nhất. Trên khắp cao nguyên, những đồi chè xanh mướt, vườn mận nở hoa trái vụ và biển mây bảng lảng trong sớm mai tạo nên sức hút riêng của vùng đất này. Thiên nhiên tươi đẹp cùng những nét văn hóa bản địa đặc sắc đang biến Mộc Châu thành điểm hẹn của du khách trong hành trình khám phá Tây Bắc.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/kham-pha-ve-dep-moc-chau-cuoi-nam-Bti5oLRdg.html