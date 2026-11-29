Ông đã có hành trình hơn 20 năm khám phá, tìm hiểu và gắn bó với ẩm thực Việt Nam trước khi về Anh sinh sống. Có mặt tại Hà Nội tham gia Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 (Hanoi Firebeat 2026), ông tiếp tục chia sẻ với báo chí tình yêu, sự trân trọng và niềm tự hào khi nói về những giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt Nam.

Đầu bếp Bobby Chinn chụp ảnh với người hâm mộ Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: H.L

Ông có thể chia sẻ cơ duyên đến với Việt Nam cũng như mối quan tâm và tình cảm cho ẩm thực Việt Nam?

- Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1993 và ngay lập tức yêu mến con người, lịch sử, văn hóa, đặc biệt là ẩm thực nơi đây.

Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ đến Việt Nam học nấu ăn trong một năm, sau đó trở lại San Francisco để mở một nhà hàng Pháp - Việt cao cấp. Nhưng rồi tôi nhận ra mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Hành trình ấy đã kéo dài suốt hơn 20 năm, khi tôi rong ruổi khắp các con phố ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An để tìm hiểu về ẩm thực và những món ăn đặc trưng. Trong quá trình đó, tôi không chỉ truyền dạy mà còn học hỏi được rất nhiều điều từ những nhân viên làm việc cùng mình.

Đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn trả lời phỏng vấn báo chí tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: Đậu Dung.

Theo ông, đâu là những nét đặc sắc làm nên sức hấp dẫn của nền ẩm thực này?

- Mỗi khi nghĩ về món ăn Việt Nam, tôi luôn tích cực quảng bá ẩm thực Việt Nam như một nền ẩm thực hiện đại đã được hoàn thiện từ hàng nghìn năm trước.

Tôi nhận thấy món ăn Việt Nam rất tươi ngon, sạch sẽ, tốt cho sức khỏe, thanh nhẹ nhưng đầy tinh tế. Đó là sự hòa quyện đầy tương phản giữa các hương vị, màu sắc và kết cấu: nóng, lạnh, ngọt, chua. Cảm xúc đó giống như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay đúng hơn là từ miếng ăn đầu tiên. Cá nhân tôi yêu thích từng món ăn Việt Nam, từ phở, bánh mì cho đến bánh cuốn... Dù vậy, tôi vẫn hơi tiếc vì những kỹ thuật nấu nướng độc đáo của người Việt chưa được thế giới biết đến nhiều.

Nhiều năm trước, khi còn ở San Francisco và làm việc cho một đầu bếp rất nổi tiếng, tôi nhận thấy các đầu bếp ở đó đều có thể kể tên những nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng lại có rất ít người biết về món ăn Việt Nam.

Tôi từng đến hiệu sách tìm một cuốn sách dạy nấu món Việt, nhưng cũng không có nhiều lựa chọn. Trong đó, tôi tìm được một cuốn sách do một người Pháp viết về ẩm thực Việt Nam. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định đến Việt Nam để học hỏi. Tôi dành sự tôn trọng tối đa cho tất cả những gì người Việt Nam đã tạo dựng trong lĩnh vực ẩm thực cũng như trong lịch sử của mình.

Các đầu bếp Việt Nam và quốc tế tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: S.K

Ông đánh giá như thế nào về cơ hội quảng bá ẩm thực Việt Nam thông qua những sự kiện quốc tế như Hanoi Firebeat World Festival 2026 đang diễn ra tại Hà Nội?

- Tôi nghĩ đây là những sự kiện tuyệt vời, giúp kết nối mọi người. Tuy nhiên, để thực sự hiểu về nền ẩm thực Việt Nam, mọi người cần trải nghiệm ẩm thực đường phố. Đó là một nét văn hóa rất nguyên bản và chân thực.

Hiếm có nơi nào trên thế giới mà bạn có thể tìm thấy những gia đình duy trì nghề nấu một món ăn duy nhất qua ba thế hệ. Tại Việt Nam, nhiều công thức nấu ăn được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình, nhờ đó giữ được những hương vị và cách chế biến rất riêng.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 quy tụ nhiều đầu bếp trong nước và quốc tế. Ảnh: H.L

Vậy theo ông, du khách quốc tế có thể trải nghiệm như thế nào để cảm nhận đầy đủ sự phong phú, đa dạng của ẩm thực Việt Nam?

- Tôi thường khuyên mọi người nên đến Việt Nam. Bởi để thực sự cảm nhận được ẩm thực Việt, bạn phải nếm thử hương vị từ miền Bắc vào miền Nam. Nếu là người sành ăn, bạn sẽ nhận thấy phở miền Bắc có hương vị rất khác so với phở miền Nam. Bạn phải tìm về tận gốc rễ món ăn, mà gốc rễ chính là không gian văn hoá, gắn liền với con người nơi đây.

Ẩm thực Việt Nam được chia sẻ và lưu truyền qua các thế hệ trong mỗi gia đình. Những công thức ấy không chỉ được ghi chép trong sách vở mà còn được lưu giữ, truyền lại qua trải nghiệm và vị giác. Một người nghệ sĩ, một người sành ăn hay một đầu bếp thực thụ sẽ nấu ăn bằng hương vị và niềm đam mê chứ không phải bằng một công thức cố định.

Bobby Chinn là đầu bếp quốc tịch New Zealand. Ông là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới và từng viết sách về ẩm thực Việt Nam. Ông từng có nhiều năm sinh sống, kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam trước khi về Anh sinh sống. Năm 2014, ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu (nhiệm kỳ 2014-2017), góp phần quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, Bobby Chin cùng gần 30 đầu bếp thế giới đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Hà Nội tham gia sự kiện và trình diễn kỹ thuật nấu nướng của mình. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với quy mô khoảng 43.000m², hơn 200 thương hiệu ẩm thực và khoảng 2.000 món ăn được giới thiệu. Lễ hội dự kiến đón khoảng 150.000 lượt khách.