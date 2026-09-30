Nam diễn viên từng sở hữu tài sản nghìn tỷ vỡ nợ, giờ livestream bán hàng kiếm sống

Lý Á Bằng, sinh năm 1971, là nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái điềm đạm và lối diễn xuất tự nhiên. Đặc biệt, 2 vai diễn Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ và Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu đã đưa anh trở thành một trong những tài tử nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Lý Á Bằng đóng Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ. Ảnh: Xinhua

Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Á Bằng từng được truyền thông Trung Quốc mô tả là một nghệ sĩ có tiềm lực tài chính đáng kể. Anh tham gia đầu tư trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, giải trí và bất động sản. Theo một số trang tin tức, khi đó, tài sản của Lý Á Bằng từng được ước tính lên tới khoảng 1 tỷ NDT (hơn 3.800 tỷ đồng). Tuy nhiên, con đường kinh doanh của anh sau đó không thuận lợi.

Lý Á Bằng đầu tư vào nhiều dự án nhưng không phải thương vụ nào cũng thành công. Những khoản đầu tư thất bại khiến tài sản tích lũy dần hao hụt, trong khi các nghĩa vụ tài chính ngày càng lớn.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin tổng số tiền mà Lý Á Bằng phải thanh toán liên quan đến các khoản nợ và tranh chấp kinh doanh lên tới hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng nghìn tỷ đồng). Nam tài tử cũng nhiều lần công khai nói về áp lực tài chính, thậm chí tự nhận mình đã thất bại trong một số quyết định kinh doanh.

Từ hình ảnh sống trong biệt thự, sử dụng xe sang, Lý Á Bằng có thời điểm phải đối mặt với những hạn chế tài chính và cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Những năm tháng này trở thành một trong những giai đoạn biến động nhất cuộc đời anh.

Đời sống tình cảm của Lý Á Bằng cũng trải qua nhiều thăng trầm. Anh kết hôn với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Vương Phi năm 2005 và ly hôn năm 2013. Năm 2022, anh kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ và có một con gái. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài đến tháng 10/2025, hai người ly hôn và thống nhất để con gái sống cùng mẹ.

Lý Á Bằng cho biết, anh từng bị bạn bè phản ứng khi tiết lộ chuyển hướng bán hàng online. (Ảnh: Sohu)

Những năm gần đây, Lý Á Bằng thử sức với lĩnh vực nội dung số và livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Đây được xem là cách anh tìm kiếm nguồn thu mới trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực tài chính.

Mới đây, nam diễn viên chia sẻ về khoảng thời gian đầu thử sức với công việc này và tiết lộ phản ứng gay gắt từ một người bạn thân.

Theo chia sẻ của Lý Á Bằng trong một cuộc phỏng vấn, khi mới bắt đầu livestream bán hàng, lựa chọn của anh không nhận được sự đồng tình từ một số người xung quanh. Đáng chú ý, một người bạn thân thậm chí đã phản ứng mạnh khi nghe anh nói về công việc mới.

Theo Sohu, Lý Á Bằng kể lại, lúc trò chuyện, người bạn này không giấu được sự khó hiểu và tức giận, thậm chí đập bàn rồi hỏi Lý Á Bằng: "Sao cậu có thể đi làm chuyện này?". Phản ứng quyết liệt của bạn khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng.

Trước thái độ của đối phương, Lý Á Bằng không tranh luận hay cố gắng giải thích ngay lập tức. Nam diễn viên cho biết anh lựa chọn trấn an bạn trước, sau đó chủ động dừng cuộc trò chuyện bằng câu nói: "Không thể nói chuyện được".

Sau này khi nhắc lại câu chuyện, Lý Á Bằng giữ thái độ khá bình thản. Anh cho rằng mỗi người đều có nhiều lựa chọn trong cuộc sống và không nhất thiết phải giải thích mọi quyết định của mình với người khác. Theo nam diễn viên, việc cố gắng giải thích đôi khi không mang lại hiệu quả, bởi mỗi người có cách nhìn và hệ giá trị riêng.

Câu chuyện cũng phần nào cho thấy những định kiến xoay quanh hình ảnh của nghệ sĩ. Lý Á Bằng từng được biết đến với nhiều vai diễn trên màn ảnh và có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Vì vậy, việc anh chuyển sang livestream bán hàng từng khiến một số người xung quanh cảm thấy khó chấp nhận.

Với Lý Á Bằng, phản ứng của người bạn thân dường như cũng xuất phát từ hình dung quen thuộc về nghề nghiệp và vị trí của anh trong làng giải trí.

Tuy nhiên, nam diễn viên không cho rằng bản thân cần phải sống theo những kỳ vọng đó. Anh lựa chọn công việc phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của mình ở từng giai đoạn, đồng thời chấp nhận việc có người không đồng tình.

Lý Á Bằng cũng cho rằng bạn bè có quyền đưa ra quan điểm riêng, còn bản thân anh có quyền quyết định con đường mình muốn đi. Hai bên không nhất thiết phải thay đổi suy nghĩ của nhau chỉ bằng một cuộc tranh luận.

Sau những năm hoạt động trong showbiz, Lý Á Bằng hiện có nhiều thay đổi trong cuộc sống và công việc. Câu chuyện về phản ứng của bạn thân khi anh bắt đầu livestream bán hàng online cho thấy sự chuyển hướng này từng không dễ dàng. Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ quan điểm rằng cuộc sống có nhiều lựa chọn và mỗi người nên chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.