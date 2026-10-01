Vợ NSND Công Lý: 'Nếu cứ ở nhà thì tôi sẽ có vấn đề về tâm lý'

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý - thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh đời thường kèm một chia sẻ hài hước trên trang cá nhân. Cô viết: “Nếu cứ ở nhà thì tôi sẽ có vấn đề về tâm lý. Nhưng ra ngoài thì lại có vấn đề về tài chính”.

Dòng chia sẻ ngắn của Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách kể chuyện hài hước, gần gũi. Theo đó, bà xã Công Lý đặt bản thân vào một tình cảnh khá “tiến thoái lưỡng nan”: ở nhà quá lâu thì dễ cảm thấy tù túng, còn mỗi lần ra ngoài lại phải đối diện với một “nỗi lo” khác, đó là nguy cơ phát sinh thêm những khoản chi tiêu.

Bài đăng của vợ NSND Công Lý trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Cùng với dòng chia sẻ, Ngọc Hà còn đăng tải hình ảnh đời thường với phong cách ăn mặc trẻ trung. Cô diện áo sơ mi trắng họa tiết, kết hợp quần jeans ống rộng và giày bệt. Đứng giữa không gian phủ nhiều cây xanh, bà xã Công Lý thoải mái tạo dáng và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Cách kể chuyện tự nhiên, hài hước của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhiều người bật cười vì nhận ra đây cũng là tâm lý khá quen thuộc trong cuộc sống: muốn bước ra ngoài để thư giãn, đổi gió nhưng sau mỗi lần vui chơi lại phải suy nghĩ về những khoản tiền đã chi.

Đáng chú ý, bài viết được Ngọc Hà chia sẻ trong thời điểm cô và NSND Công Lý thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Thời gian gần đây, đời sống của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhất là những câu chuyện liên quan đến cuộc sống tình cảm và gia đình.

Trước đó, Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên ông xã, phần nào cho thấy những khoảnh khắc đời thường gần gũi của hai người. Cô cũng thường lựa chọn cách diễn đạt dí dỏm, nhẹ nhàng để kể lại những câu chuyện nhỏ diễn ra trong cuộc sống gia đình.

Ngọc Hà luôn đồng hành cùng NSND Công Lý từ khi anh đổ bệnh. Ảnh Internet.

NSND Công Lý và Ngọc Hà về chung một nhà vào năm 2020, sau khoảng thời gian dài tìm hiểu và gắn bó. Khi nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021, Ngọc Hà luôn ở bên, đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị cũng như phục hồi. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của hai vợ chồng và kể về cuộc sống của gia đình sau biến cố.

Thời gian gần đây, cả hai cũng từng trực tiếp phản hồi trước những thông tin trên mạng xã hội cho rằng hôn nhân gặp trục trặc. Trong một video do Ngọc Hà đăng tải trước đó, cô thoải mái đề cập đến những lời bàn luận liên quan đến chuyện tình cảm của hai người, trong khi Công Lý ngồi bên cạnh với vẻ mặt vui vẻ. Sau đó, Ngọc Hà vẫn tiếp tục đăng tải nhiều hình ảnh, video ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên ông xã.

Câu nói mới nhất về chuyện “ở nhà thì có vấn đề về tâm lý, ra ngoài lại có vấn đề về tài chính” được Ngọc Hà chia sẻ theo hướng hài hước, như một cách kể chuyện vui về những tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Qua cách tương tác trên mạng xã hội, cô vẫn cho thấy sự thoải mái khi chia sẻ những câu chuyện đời thường và duy trì kết nối với người theo dõi.