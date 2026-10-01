Đeo 22 vòng vàng nặng trĩu, Hề Mộng Dao khiến netizen 'mắt chữ A miệng chữ O'

Những hình ảnh cưới cũ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân mới đây bất ngờ thu hút sự chú ý trở lại của công chúng. Trong đó, tâm điểm của loạt ảnh đổ dồn vào bộ lễ phục "long phụng quái" được thiết kế riêng và 22 chiếc vòng vàng lấp lánh mà cô dâu đeo trong nghi thức truyền thống.

Theo chia sẻ từ thương hiệu OCHIRLY, bộ trang phục mang tên "Hòa Hợp Mãn Đường" được thực hiện độc quyền cho Hề Mộng Dao.

Khác với sắc đỏ - vàng quen thuộc của áo quái hoàng truyền thống, thiết kế này phá cách bằng những hoa văn phú quý màu trắng bạc đan xen dày đặc, tạo hiệu ứng hoa nở rực rỡ mang ý nghĩa gia đình thịnh vượng.

Điểm nhấn của bộ váy nằm ở sự kết hợp giữa chỉ hồng pastel và kỹ thuật thêu kim tuyến vàng bạc, mang đến vẻ đẹp lãng mạn, mềm mại.

Phần nẹp áo được hoàn thiện bằng nút cài chỉ vàng thủ công, lồng ghép khéo léo cùng các họa tiết rồng, phượng và hoa sen để cầu chúc may mắn, viên mãn.

Để hoàn thiện tác phẩm này, OCHIRLY đã hợp tác cùng Hoàng Triều Quái Tú Trang - cơ sở kế thừa nghệ thuật đính kim thêu Quảng Phủ. Ứng dụng kỹ thuật bàn kim cung đình thời Thịnh Đường, các nghệ nhân đã mất hơn 3.600 giờ lao động miệt mài.

Từng đường kim mũi chỉ không chỉ đạt độ tinh xảo cao về thẩm mỹ mà còn chuyên chở trọn vẹn lời chúc phúc về một cuộc sống vợ chồng gắn bó dài lâu.

Bên cạnh bộ váy cầu kỳ, hình ảnh 11 đôi vòng long phụng (tương đương 22 chiếc) bản lớn, phủ kín hai cổ tay Hề Mộng Dao cũng gây ấn tượng mạnh.

Theo phong tục cưới hỏi Quảng Đông, đây là món quà do mẹ chồng trao tặng nhằm gửi gắm phúc khí và sự sung túc cho nàng dâu mới.

Dù mức giá đồn đoán 3 triệu nhân dân tệ cho số trang sức này trên mạng xã hội chưa được xác minh, sự xuất hiện của chúng đã khẳng định tầm quan trọng của nghi thức trao vàng trong ngày trọng đại.

Từ bộ lễ phục thủ công chế tác suốt 3.600 giờ đến hàng chục chiếc vòng vàng, loạt ảnh cưới của Hề Mộng Dao cho thấy sự đầu tư chỉn chu khi lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống vào một hôn lễ hiện đại.

Mọi chi tiết từ chất liệu, họa tiết đến trang sức đều được lựa chọn tỉ mỉ nhằm gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất cho một cuộc hôn nhân viên mãn.