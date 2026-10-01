Dương Tử thua cuộc ở Kim Ưng

Tối 29/9, lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 33 diễn ra với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn của màn ảnh Hoa ngữ. Tâm điểm chú ý nằm ở cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc, nơi Dương Tử góp mặt bên cạnh Tống Giai, Mã Y Lợi, Nhậm Tố Tịch, Diêm Ni và Ngô Việt. Chung cuộc, Tống Giai giành tượng vàng với Khi hoa rừng nở rộ, còn Dương Tử chưa thể bổ sung danh hiệu Kim Ưng vào bộ sưu tập giải thưởng của mình.

Chiến thắng của Tống Giai được chú ý bởi đây là lần thứ hai cô nhận danh hiệu Thị hậu Kim Ưng. Trước đó, nữ diễn viên từng giành giải với Khi hoa rừng nở rộ và tiếp tục có thêm thành tích tại Kim Kê cũng như Bạch Ngọc Lan. Trong khi đó, Dương Tử từng được đề cử tại Kim Ưng năm 2018 và năm nay tiếp tục góp mặt ở hạng mục quan trọng này.

Dù không thắng giải cá nhân, Dương Tử vẫn có lý do để ghi dấu tại đêm trao giải. Cây Sinh Mệnh giành giải Phim xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất. Nữ diễn viên cùng Lý Quang Khiết và nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng lên sân khấu nhận giải cho ê-kíp.

Kết quả năm nay cũng tạo thêm sự chú ý bởi cơ chế chấm giải Kim Ưng đã có nhiều thay đổi. Theo thông tin được công bố, điểm số được tổng hợp từ ba nhóm gồm khán giả, thành viên Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cùng hội đồng giám khảo chuyên môn, với tỷ trọng lần lượt 40%, 30% và 30%. Một số hạng mục bình chọn phổ biến trước đây cũng được loại bỏ.

Dương Tử từng được đề cử ở giải Nữ chính được khán giả yêu thích của Kim Ưng 2018 với vai diễn Khưu Oánh Oánh, tuy nhiên cô không giành chiến thắng.

Trong đêm trao giải, Dương Tử vẫn giữ thái độ vui vẻ và chúc mừng những nghệ sĩ chiến thắng. Việc cô không nhận danh hiệu Thị hậu vì thế không làm lu mờ dấu ấn của Cây Sinh Mệnh tại mùa giải năm nay.

Đây cũng là một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của Dương Tử. Sinh năm 1992, nữ diễn viên bước vào ngành giải trí từ khi còn nhỏ và từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Tên tuổi cô được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như Nhà Có Trai Có Gái, Hoan Lạc Tụng, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật và Trầm Vụn Hương Phai.

Đặc biệt, Hương Mật Tựa Khói Sương giúp Dương Tử củng cố vị trí trong nhóm nữ diễn viên được chú ý của thế hệ sau 1990. Sau đó, Cá Mực Hầm Mật tiếp tục tạo hiệu ứng lớn khi nữ diễn viên kết hợp cùng Lý Hiện. Những dự án này giúp cô duy trì sức hút ổn định trên màn ảnh truyền hình Trung Quốc.

Dương Tử.

Năm 2026, Dương Tử tiếp tục gây chú ý với Cây Sinh Mệnh. Theo thông tin từ iQIYI, bộ phim lấy bối cảnh cao nguyên Thanh Hải vào những năm 1990, xoay quanh câu chuyện bảo vệ môi trường, chống săn bắt động vật hoang dã và khai thác trái phép. Dương Tử đảm nhận vai Bạch Cúc, một nữ cảnh sát tuần tra rừng trưởng thành từ hoàn cảnh khó khăn.

Vai diễn Bạch Cúc cũng cho thấy lựa chọn của Dương Tử trong giai đoạn gần đây khi cô tiếp tục tìm kiếm những nhân vật có chiều sâu thay vì chỉ tập trung vào hình tượng tình cảm quen thuộc. Cây Sinh Mệnh còn quy tụ Hồ Ca, Lý Quang Khiết và Mai Đình, tạo nên một dàn diễn viên giàu kinh nghiệm.

Trước Kim Ưng, Dương Tử đã có thêm danh hiệu Thị hậu Bạch Ngọc Lan với Cây Sinh Mệnh. Vì vậy, việc cô không chiến thắng tại Kim Ưng khiến hành trình giải thưởng năm 2026 chưa thể trọn vẹn như kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, thành tích của bộ phim tại Kim Ưng cho thấy tác phẩm vẫn giữ được vị trí đáng chú ý trong mùa giải.

Sau đêm trao giải, sự nghiệp của Dương Tử vẫn tiếp tục được khán giả theo dõi qua các dự án mới. Với Cây Sinh Mệnh và những dấu mốc giải thưởng trong năm 2026, nữ diễn viên đang bước vào một giai đoạn đáng chú ý khi danh tiếng, lựa chọn vai diễn và khả năng chinh phục các giải thưởng lớn tiếp tục được đặt cạnh nhau.