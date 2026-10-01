Những vai diễn gây tranh cãi của Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Sinh năm 1981, nữ diễn viên được khán giả biết đến rộng rãi từ vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau nhiều năm hoạt động, cô mở rộng sự nghiệp sang điện ảnh, truyền hình và các dự án quốc tế, đồng thời thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện điện ảnh lớn trên thế giới.

Bên cạnh danh tiếng, Phạm Băng Băng cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận vì những nhân vật mà cô lựa chọn. Không bó hẹp trong hình tượng mỹ nhân màn ảnh, nữ diễn viên từng đảm nhận nhiều vai có số phận phức tạp, tính cách gây tranh cãi hoặc xuất hiện trong các tác phẩm khai thác những chủ đề nhạy cảm.

Dưới đây là những vai diễn gây chú ý nhất trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng.

1. Lưu Bình Quả - Lạc lối ở Bắc Kinh

Năm 2007, Phạm Băng Băng đảm nhận vai Lưu Bình Quả trong Lạc lối ở Bắc Kinh. Nhân vật là một phụ nữ lao động nhập cư làm việc tại một tiệm massage ở Bắc Kinh, bị cuốn vào những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, hôn nhân và tình dục. Bộ phim gây nhiều tranh luận bởi cách khai thác trực diện các vấn đề xã hội và những cảnh nhạy cảm. Tác phẩm từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Berlin nhưng gặp nhiều vấn đề liên quan đến kiểm duyệt khi phát hành tại Trung Quốc. Vai diễn cũng đánh dấu giai đoạn Phạm Băng Băng bắt đầu thử sức với những nhân vật gai góc hơn, khác xa hình ảnh ngọt ngào mà khán giả từng biết đến qua Hoàn Châu Cách Cách.

2. Lý Tuyết Liên - Tôi không phải Phan Kim Liên

Gần một thập kỷ sau, Phạm Băng Băng tiếp tục gây chú ý với vai Lý Tuyết Liên trong Tôi không phải Phan Kim Liên (2016). Nhân vật tìm cách chứng minh mình không phải người phụ nữ mang tiếng xấu sau một cuộc ly hôn. Hành trình kéo dài nhiều năm đưa cô đến với hàng loạt cơ quan và cấp chính quyền khác nhau, qua đó tác phẩm đặt ra nhiều vấn đề về danh dự, hôn nhân và những bất cập trong đời sống xã hội. Vai diễn giúp Phạm Băng Băng nhận nhiều giải thưởng diễn xuất, trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim San Sebastián. Vai diễn này khác với Lạc lối ở Bắc Kinh: sự gây tranh luận chủ yếu đến từ nội dung xã hội và cách bộ phim châm biếm, thay vì những cảnh nhạy cảm.

3. Susu - Nhật ký của ông già điên

Mới nhất, Phạm Băng Băng tiếp tục lựa chọn một nhân vật gây chú ý trong Diary of a Mad Old Man (Nhật ký của ông già điên). Bộ phim của đạo diễn Wayne Wang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Tanizaki Junichiro. Phạm Băng Băng vào vai Susu, một phụ nữ Trung Quốc sống tại Nhật Bản và là con dâu, đồng thời chăm sóc người cha chồng lớn tuổi. Mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật khiến vai diễn chứa nhiều yếu tố nhạy cảm, qua đó tiếp tục tạo sự tò mò và tranh luận.