Khả Ngân mang thai con đầu lòng

Tối 1/10, Khả Ngân chia sẻ tin vui đang mang thai. Nữ diễn viên mặc trang phục đơn giản và lộ rõ vòng 2 lớn. Đây là lần đầu cô xác nhận việc có em bé sau thời gian dài vướng nghi vấn. Kèm theo hình ảnh, Khả Ngân viết: “Tháng 10 trông khá dễ thương”.

Thời gian qua, Khả Ngân liên tục xuất hiện ở các sự kiện với trang phục rộng, khéo léo che vòng 2.

Hình ảnh mới của Khả Ngân. Ảnh: FBNV.

Vừa qua, chuyện tình cảm của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh bất ngờ được công khai 2 diễn viên sau thời gian dài kín tiếng. Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng ảnh cầu hôn nữ diễn viên.

Trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân bằng một chiếc nhẫn lấp lánh. Nam diễn viên viết bằng tiếng Anh: "Cô ấy đã đồng ý".

Cùng thời điểm, Khả Ngân đăng tải loạt hình ảnh tình cảm bên Nhan Phúc Vinh và khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út. Nữ diễn viên chia sẻ niềm hạnh phúc khi chuẩn bị bước vào chặng đường mới cùng bạn trai.

"Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn", cô viết.

Khả Ngân cho biết dù bước sang một vai trò mới, cô vẫn muốn tiếp tục theo đuổi công việc và những dự án mới trong thời gian tới.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai chuyện tình cảm vào tháng 8. Ảnh: FBNV.

"Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người", nữ diễn viên chia sẻ.

Động thái của hai diễn viên khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó họ gần như không công khai chuyện tình cảm. Sau khi thông tin cầu hôn được chia sẻ, Khả Ngân cũng liên tục xuất hiện với trang phục rộng, che phần bụng. Điều này khiến cô vướng nghi vấn mang thai.

Khả Ngân sinh năm 1997. Cô bắt đầu được biết đến với hình ảnh hot girl trước khi thử sức ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, ca hát và diễn xuất. Trong số đó, phim ảnh là lĩnh vực giúp nữ diễn viên tạo được nhiều dấu ấn.

Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em... Sau 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, Khả Ngân từng có thời gian vướng tin hẹn hò với bạn diễn Thanh Sơn.

Đến cuối năm 2024, cả hai không còn tương tác hoặc xuất hiện cùng nhau như trước, thậm chí được cho là đã hủy kết bạn trên Facebook. Khi đó, đại diện Khả Ngân lên tiếng cho biết nữ diễn viên và Thanh Sơn chỉ là đồng nghiệp, không phải bạn bè.

Về phía Nhan Phúc Vinh, nam diễn viên sinh năm 1986 từng tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2008 và lọt vào vòng chung kết. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, anh chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu qua nhiều bộ phim như Sao đổi ngôi, Đảo của dân ngụ cư, Đam mê nghiệt ngã, Tình yêu và tham vọng...