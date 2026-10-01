Khán giả phản ứng khi Khả Ngân có bầu với Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Mới đây, cô gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh khoe diện mạo trong thai kỳ, chính thức hé lộ niềm vui mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh.

Khả Ngân chính thức công khai mang thai con đầu lòng.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh của Khả Ngân nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người để lại lời chúc mừng dành cho nữ diễn viên và Nhan Phúc Vinh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước cột mốc mới của cặp đôi. Sau thời gian giữ kín chuyện tình cảm, việc Khả Ngân công khai tin vui càng khiến người hâm mộ dành nhiều sự chú ý.

Bên cạnh những lời chúc phúc, nhan sắc của Khả Ngân trong thời gian mang thai cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thoải mái, phù hợp với giai đoạn thai kỳ nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ. Vòng hai lớn được cô khéo léo khoe trong những hình ảnh mới, giúp khoảnh khắc công khai tin vui trở nên đặc biệt hơn.

Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Khả Ngân và cho rằng cô vẫn giữ được vẻ tươi tắn trong thời gian mang thai. Không ít bình luận tập trung vào thần thái rạng rỡ của nữ diễn viên, đồng thời gửi lời chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh. Những lời động viên này cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ dành cho Khả Ngân sau khi cô bước sang một chặng đường mới.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, nhiều khán giả không chỉ chúc mừng Khả Ngân mà còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc hiện tại của nữ diễn viên. Sau thời gian khá kín tiếng về chuyện đời tư, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh lần lượt có những động thái công khai mối quan hệ, khiến chuyện tình cảm của cả hai nhận được nhiều sự chú ý.

Khán giả để lại phản ứng bên dưới bài đăng công khai mang bầu của Khả Ngân.

Trước đó, tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn gái và cho biết đã cầu hôn thành công.

Sau đó, Khả Ngân cũng có động thái xác nhận mối quan hệ tình cảm với Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc, cũng như úp mở chuyện có tin vui. Tuy nhiên, thời điểm đó Khả Ngân chưa chính thức xác nhận có con đầu lòng. Vì vậy, khi Khả Ngân công khai hình ảnh mang thai, người hâm mộ càng dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô và Nhan Phúc Vinh.

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án phim và được khán giả biết đến rộng rãi qua 11 tháng 5 ngày. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh.

Khả Ngân hạnh phúc bên Nhan Phúc Vinh.

Ở thời điểm hiện tại, tin vui của Khả Ngân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Từ những lời chúc mừng, lời khen dành cho nhan sắc mẹ bầu đến sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc bên Nhan Phúc Vinh, khán giả đang dành nhiều tình cảm cho chặng đường mới của nữ diễn viên.