Top 5 phim Hàn Quốc được yêu thích nhất trên Viki tháng 9/2026

Tháng 9 khép lại cũng là thời điểm nhìn lại những bộ phim Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong suốt thời gian qua. Dựa trên mức độ yêu thích của người xem trên Viki, dưới đây là 5 tác phẩm nổi bật nhất trong tháng 9/2026.

1. The Ordinary Jackpot

The Ordinary Jackpot xoay quanh nhân viên bán hàng Gong Eun Tae và bước ngoặt sau khi anh trúng giải độc đắc. Ảnh: NSX

The Ordinary Jackpot xoay quanh Gong Eun Tae (Lee Jun Hyuk), một nhân viên bán hàng có cuộc sống bình thường và bất ngờ trúng giải độc đắc. Thay vì lập tức nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống mới, Gong Eun Tae vẫn quay trở lại công ty ngay ngày hôm sau.

Tuy nhiên, chiến thắng bất ngờ khiến cách nhìn của anh về công việc và cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Từ một người làm công ăn lương với những ngày tháng quen thuộc, Gong Eun Tae bắt đầu đối diện với mọi thứ bằng tâm thế khác sau khi trở thành triệu phú.

2. My Bias, My Boss

My Bias, My Boss kể câu chuyện tình cảm giữa Nam Da Reum và CEO Kang Ha Gi. Ảnh: NSX

Được chuyển thể từ webtoon, My Bias, My Boss kể câu chuyện tình cảm giữa Nam Da Reum (Kim Hye Jun), một cô gái gia nhập công ty với hy vọng có cơ hội gặp thần tượng lâu năm Lee Chan (Cha Woo Min), và Kang Ha Gi (Kang Hoon), vị giám đốc điều hành của công ty.

Từ mục tiêu ban đầu là được gặp người mình ngưỡng mộ, Nam Da Reum dần bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp nơi công sở. Bộ phim kết hợp yếu tố tình cảm và môi trường công sở, tạo nên câu chuyện xoay quanh khoảng cách giữa thần tượng, người hâm mộ và tình yêu.

3. A Bona Fide Killer

A Bona Fide Killer xoay quanh nữ quản lý văn phòng Yu Bo Na với thân phận bí mật. Ảnh: NSX

A Bona Fide Killer là bộ phim hành động xoay quanh một bà mẹ vừa phải hoàn thành công việc thường ngày, vừa che giấu một thân phận đặc biệt nguy hiểm.

Kong Hyo Jin đảm nhận vai Yu Bo Na, quản lý tưởng như bình thường của Đội Kinh doanh số 3 tại Durumi Electronics. Tuy nhiên, phía sau công việc văn phòng, cô chính là “Kingfisher”, một tay súng bắn tỉa huyền thoại.

Bộ phim khai thác cuộc sống hai mặt của Yu Bo Na khi cô phải tìm cách cân bằng giữa công việc, gia đình và quá khứ không thể dễ dàng che giấu.

4. One-Room TA

One-Room TA là series hoạt hình BL kể về chuyện tình giữa sinh viên Uyun và trợ giảng Jin Hyeong. Ảnh: NSX

Được chuyển thể từ manhwa, One-Room TA là series hoạt hình thuộc thể loại BL, kể về Uyun, một sinh viên năm hai đại học bắt đầu có tình cảm với Jin Hyeong, một trợ giảng điển trai nhưng khá khép kín.

Sau khi bất ngờ thổ lộ tình cảm, Uyun và Jin Hyeong lại trở thành bạn cùng phòng trong một tình huống ngoài dự tính. Từ đây, Uyun dần nhận ra Jin Hyeong hoàn toàn khác với hình ảnh trợ giảng điềm tĩnh mà anh thường thấy trong khuôn viên trường.

5. The Affair Was Just the Beginning

The Affair Was Just the Beginning quy tụ Kim Hye Soo, Kim Ji Hun, Cho Yeo Jeong và Kim Jae Chul. Ảnh: NSX

Quy tụ Kim Hye Soo, Kim Ji Hun, Cho Yeo Jeong và Kim Jae Chul, The Affair Was Just the Beginning mang màu sắc hài đen, xoay quanh những phản ứng dây chuyền phát sinh từ một bí mật lớn.

Trung tâm câu chuyện là một cặp vợ chồng nổi tiếng trên mạng xã hội, luôn xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc, cùng đôi vợ chồng bác sĩ sống ngay bên cạnh đang trải qua cuộc chiến ly hôn căng thẳng. Khi hai gia đình vô tình bị cuốn vào cùng một bí mật, những mâu thuẫn vốn được che giấu dần bị phơi bày.

Bộ phim khai thác những tình huống trớ trêu khi một mối quan hệ ngoài luồng tưởng như là vấn đề lớn nhất lại trở nên nhỏ bé trước hàng loạt bí mật và hệ quả kéo theo sau đó.