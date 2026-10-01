Nỗ lực cuối cùng của phi công bị đâm trọng thương giúp cứu cả chuyến bay FlyDubai

Phi công Smit Machchhar. Ảnh: LinkedIn

Theo truyền thông Israel ngày 1/10, người phát ngôn Doron Spielman cho biết, cơ trưởng Smit Machchhar lúc đó đang bị thương, người bê bết máu và nằm trên sàn. Tuy nhiên, ông đã dùng chút sức lực cuối cùng để mở chốt cửa buồng lái.

Ngay lúc đó, một số hành khách nhận thấy có chuyện xảy ra và đã nhanh chóng tiến lên phía trước và vào buồng lái. Họ nhìn thấy cơ trưởng bị thương nằm trên sàn, còn cơ phó là kẻ tấn công đang đứng phía trên bảng điều khiển và đập phá bảng điều khiển.

Sau đó, cơ phó đã bị một số hành khách chống chế, trói lại. Cơ trưởng được một hành khách là bác sĩ nha khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia, phi công người Ấn Độ đang trong tình trạng ổn định. Đại sứ quán viết trên mạng xã hội: “Đại sứ quán của chúng tôi tại Riyadh và Tổng lãnh sự quán tại Jeddah đang theo dõi tình trạng sức khỏe của ông Smit Machchhar, phi công người Ấn Độ dũng cảm trên chuyến bay Flydubai phải hạ cánh khẩn tại Tabuk. Ông đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Tabuk, miền Tây Bắc Saudi Arabia và nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Chúng tôi đang chờ thông tin cập nhật đầy đủ về tình trạng sức khỏe của ông, nhưng được biết ông đang trong tình trạng ổn định. Chúng tôi hy vọng ông sẽ sớm bình phục sau những vết thương. Chúng tôi đang liên hệ với gia đình ông và đảm bảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Saudi Arabia để theo dõi tình trạng của ông và hỗ trợ tối đa cho quá trình hồi phục”.

Chuyến bay gặp sự cố trên khi đang chở 174 người trên đường từ Dubai (UAE) bay tới Tel Aviv (Israel).

Ngay sau sự cố, hãng hàng không FlyDubai của UAE thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra sự cố này. Người phát ngôn FlyDubai cho biết, việc tạm ngừng các chuyến bay sẽ tạo điều kiện để các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra và xác định đầy đủ những gì đã xảy ra trong sự cố.

Việc đình chỉ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết nối hàng không giữa Israel và UAE do FlyDubai là một trong những hãng quốc tế khai thác với tần suất cao tại sân bay Ben Gurion. Trước sự cố, hãng này vận hành khoảng 10 chuyến mỗi ngày giữa Dubai và Israel, trong khi Dubai cũng là một cửa ngõ trung chuyển quan trọng đối với hành khách Israel đi châu Á và châu Đại Dương.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sau sự cố trên. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Israel và UAE tiếp tục duy trì liên lạc cấp cao về các vấn đề an ninh khu vực. Sự cố trên chuyến bay ngày 30/9 khiến giới chức hai nước phải tăng cường phối hợp liên quan đến an toàn của hành khách.