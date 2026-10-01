Cảnh chưa từng thấy ở TP.HCM trong trận mưa lớn ngày 30/9

Bầu trời TP.HCM sét đùng đoàng, đường phố thành sông Mưa lớn kèm sấm sét dồn dập khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu chiều 30/9. Người dân chật vật di chuyển trong cơn mưa. Nhiều xe chết máy, người đi đường phải tìm chỗ trú.

Vân Khánh, sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, vốn quen với quãng đường từ trường về nhà chỉ mất 10-15 phút. Chiều 30/9, cô mất gần 2 giờ cho hành trình này.

Khánh rời trường khi mưa bắt đầu nặng hạt lúc 17h. Đến đoạn gần ga metro ĐHQG, mưa đổ xuống trắng trời, tiếng sấm liên tục vọng lại. Cô phải tấp vào gầm cầu trú một lúc, chờ mưa bớt mới đi tiếp.

Ra khỏi đoạn trú, Khánh tiếp tục chạy xe về phía đường Hồ Thị Tư (phường Tăng Nhơn Phú). Càng gần nhà, nước trên đường càng dâng cao, chảy thành dòng. Đến nơi, cô không thể tự dắt xe qua đoạn nước chảy xiết để vào nhà, phải nhờ hàng xóm hỗ trợ.

"Tôi đeo kính nên lúc mưa lớn nhìn đường không rõ, lại nghe sấm liên tục nên cũng sợ. Cứ qua được một đoạn lại gặp thêm một chỗ khó đi khác", Khánh nói với Tri Thức - Znews.

Nước tràn vào cả xe buýt

Ngày 30/9, TP.HCM trải qua một ngày thời tiết liên tục đổi trạng thái, sáng mưa, giữa trưa trời hửng nắng, đến chiều mây dông kéo đến và trút xuống nhiều tuyến đường. Có người mắc kẹt giữa dòng nước, có người lần đầu chứng kiến nước gần lút xe máy, thậm chí tràn vào cả xe buýt.

Trên tuyến xe buýt 32 chạy qua đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây), Nguyễn Thanh nghĩ ngồi trên xe sẽ tránh được cảnh người đi xe máy phải bì bõm giữa đường. Nhưng khi xe tiến vào đoạn ngập, nước bắt đầu tràn qua cửa và len vào bên trong khoang hành khách. Những người đang ngồi trên xe phải nhấc chân lên, giữ túi xách và đồ đạc khỏi chạm nước, trong khi tài xế giảm tốc để đưa xe qua đoạn đường sâu.

Qua ô cửa kính, Thanh thấy mặt đường hoàn toàn chìm dưới nước. Thanh cho biết xe cộ chết máy nằm rải rác, nhiều người phải dắt xe vào sát lề hoặc đứng nép trước các cửa hàng chờ nước xuống. Chiếc xe buýt vốn là phương tiện giúp hành khách tránh mưa nay cũng bị nước bao vây.

"Tưởng ngồi xe buýt thì không sao, ai ngờ nước cũng tràn vào xe", Thanh nói.

Mưa lớn chiều 30/9 gây ngập nhiều tuyến đường, nước tràn vào xe buýt. Ảnh: NVCC.

Hoàng Long (34 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên qua khu vực này, cho biết thông thường nếu mưa, nước chỉ dâng nửa bánh xe, phương tiện vẫn nhích chậm được.

Nhưng chiều 30/9, tình cảnh hoàn toàn khác. "Nước lên tới mức gần lút xe máy. Tôi chạy giao hàng ở đây thường xuyên nhưng đây là lần đầu thấy ngập như vậy", anh Long nói.

Chiếc xe chết máy giữa chừng, anh đành dắt bộ tấp vào quán cà phê ngồi chờ nước rút. "Coi như ngày làm hôm nay thành 'công cốc'", anh nói.

Đến 19h, mưa đã ngưng ở nhiều khu vực nhưng nước vẫn chưa rút. Một đoạn trên đường Phan Huy Ích tắc nghẽn cục bộ, hàng loạt phương tiện bao gồm xe máy, ôtô ùn ứ vì cố vượt qua đoạn ngập sâu nhưng không thành.

Tại một số khu dân cư, người dân còn phải chạy đua với nước để đưa đồ đạc lên cao. Chị Phúc sống trên đường này quần quật hơn 2 tiếng để nhấc toàn bộ TV, tủ lạnh, bàn ghế lên vị trí cao. Món nào có thể đưa lên được, chị lại tìm chỗ đặt, tranh thủ từng phút khi nước tiếp tục dâng. Đến khi gần như không còn gì có thể kê thêm, nước bên ngoài vẫn chưa rút.

"Giờ cũng không biết làm gì hơn ngoài đứng chờ", chị nói.

"Rốn ngập" Lý Tế Xuyên lênh láng nước, người dân khó khăn di chuyển. Ảnh: Duy Hiệu.

Không chỉ Phan Huy Ích, nhiều tuyến đường ở khu vực phía Bắc và Tây Bắc TP.HCM cũng bị ngập nặng sau cơn mưa lớn buổi chiều. Trên Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ và Lê Đức Thọ, nước dâng khiến nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ.

Đường Nguyễn Văn Khối vẫn ngập sâu vào lúc 19h, nhiều dòng xe chần chừ trước dòng nước, trong khi đoạn Quang Trung hướng từ phường Thông Tây Hội đi phường Đông Hưng Thuận ùn ứ kéo dài. Đến khoảng 20h, xe vẫn nối dài trên Trường Chinh.

Ở hướng khác, các tuyến Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn và Song Hành qua phường Đông Hưng Thuận cũng ngập sâu chỉ sau khoảng 30 phút mưa, có nơi nước cao hơn 50 cm. Tại Nguyễn Bình, đoạn gần cầu Bà Sáu (xã Nhà Bè), nước dâng hơn 50 cm do mưa kết hợp triều cường, người đi đường phải xuống dắt xe qua dòng chảy mạnh.

Đường số 13 trong khu dân cư Bình Hưng, Quốc lộ 50 và một số tuyến ở phường Bình Đông cũng được ghi nhận ngập sâu; riêng Lý Tế Xuyên ở phường Hiệp Bình có đoạn nước dâng quá đầu gối, chảy xiết khiến người dân khó di chuyển.

Sấm sét liên hồi

Không chỉ gây mưa lớn trên diện rộng, dông chiều 30/9 còn đi kèm những đợt sét xuất hiện liên tiếp trên bầu trời TP.HCM. Từ cuối buổi chiều, nhiều người đang di chuyển trên đường phải tìm chỗ trú khi trời chuyển tối nhanh, sấm liên tục và các tia chớp lóe lên giữa những đám mây dày.

Anh Tú, sống gần cầu Phú Mỹ và thường xuyên chụp ảnh sét, cho biết anh đã nhiều lần theo dõi, ghi lại những trận dông nhưng hiếm khi thấy nhiều tia sét xuất hiện dày như chiều 30/9.

"Có lúc tôi thấy mười mấy tia sét, các tia xuất hiện liên tiếp trên bầu trời", anh Tú kể.

Ngay cả những người ở trong nhà cũng không khỏi lo lắng khi chứng kiến các tia chớp liên tục ngoài cửa sổ. Ánh sáng lóe lên bất ngờ, kèm những tiếng sấm lớn, khiến nhiều gia đình hạn chế ra ban công, đóng cửa và tạm ngưng các hoạt động ngoài trời.

Tia sét do anh Tú chụp lại chiều tối 30/9. Ảnh: NVCC.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 18h, hình ảnh từ mây vệ tinh cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại các phường, xã ở khu vực trung tâm, phía Bắc và Đông Bắc TP.HCM. Lượng mưa phổ biến 20-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Diễn biến này cũng lý giải việc thời tiết thay đổi nhanh trong buổi chiều. Sau khoảng thời gian trời hửng nắng vào giữa ngày, mây đối lưu phát triển khiến nhiều khu vực chuyển sang mưa dông mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động tìm nơi trú tránh an toàn khi xảy ra dông, sét. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh đi vào những đoạn đường có nguy cơ ngập sâu.

Đường TP.HCM hóa sông, ngập đến yên xe máy sau mưa lớn Nước trên đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây) vẫn chưa rút, dù mưa đã giảm. Nhiều đoạn ngập sâu gần lút xe máy. Ôtô ùn ứ vào tối 30/9.