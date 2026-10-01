Khả Ngân mang thai với Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, được yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình và sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Sau thời gian kín tiếng chuyện đời tư, nữ diễn viên hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt khi công khai mối quan hệ với Nhan Phúc Vinh và chuẩn bị bước vào một chặng đường mới.

Mới đây, Khả Ngân chia sẻ loạt ảnh chào tháng 10 trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên diện trang phục rộng rãi, thoải mái và để lộ vòng 2 lớn hơn bình thường khi đang có tin vui.

Khả Ngân để lộ vòng 2 to lớn khi đang có tin vui.

Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh cô và Nhan Phúc Vinh vừa công khai chuyện tình cảm. Nhiều người gửi lời chúc mừng, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc ngày càng rạng rỡ của Khả Ngân.

Nhiều khán giả chúc mừng Khả Ngân.

Nhiều người khen ngợi nhan sắc rạng rỡ của Khả Ngân khi mang thai.

Trước đó, tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ công khai khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh tình cảm bên bạn gái cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Cô ấy nói 'Vâng'".

Sau đó, Khả Ngân cũng có động thái xác nhận mối quan hệ. Nữ diễn viên chia sẻ đây là "một hành trình mới và hạnh phúc nhất" của cô. Cô gửi lời cảm ơn người thương vì đã đến và cùng mình xây dựng một mái ấm nhỏ.

Đáng chú ý, Khả Ngân còn nhắc đến một "món quà" khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn, kèm biểu tượng em bé. Chi tiết này lập tức khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang có tin vui.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân vào tháng 8 vừa qua.

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô bước vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng trẻ trung và khả năng hóa thân đa dạng, nữ diễn viên dần tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt. Trong số những tác phẩm từng tham gia, 11 tháng 5 ngày là một trong những bộ phim giúp tên tuổi Khả Ngân được khán giả biết đến rộng rãi hơn.

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Nam diễn viên từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Với ngoại hình nam tính cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, anh trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.