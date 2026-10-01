Trương Quỳnh Anh phản ứng khi Khả Ngân có con với Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân là nữ diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình, sở hữu ngoại hình trẻ trung cùng lối diễn xuất tự nhiên. Mới đây, cô gây chú ý khi khoe loạt ảnh mang thai con đầu lòng sau khi được Nhan Phúc vinh cầu hôn cách đây gần 2 tháng.

Thông tin Khả Ngân mang thai nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ niềm vui trước cột mốc mới trong cuộc sống của cô. Những hình ảnh trong thai kỳ cũng khiến người hâm mộ dành nhiều sự chú ý cho diện mạo của Khả Ngân.

Khả Ngân đang mang thai con đầu lòng.

Đáng chú ý, ca sĩ Trương Quỳnh Anh cũng có phản ứng đặc biệt trước tin vui của đồng nghiệp. Bên dưới bài đăng của Khả Ngân, nữ ca sĩ để lại lời khen: "Cưng quá em".

Phản ứng thân mật của Trương Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm từ khán giả. Cả hai từng có thời gian hoạt động trong làng giải trí và có mối quan hệ khá thân thiết. Vì vậy, lời chúc mừng của nữ ca sĩ dành cho Khả Ngân được nhiều người xem như một lời động viên dành cho đồng nghiệp khi bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.

Trương Quỳnh Anh xuýt xoa khen Khả Ngân khi nữ diễn viên đang mang thai.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều khá kín tiếng về đời tư. Cả hai hiếm khi chia sẻ chuyện tình yêu trên mạng xã hội và giữ cuộc sống riêng tư tránh xa sự chú ý của công chúng. Chính vì vậy, việc cặp đôi bất ngờ công khai mối quan hệ từng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn gái cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Cô ấy nói 'Vâng'". Động thái này được xem là dấu mốc quan trọng, chính thức hé lộ mối quan hệ tình cảm của hai diễn viên sau thời gian dài giữ kín.

Không lâu sau đó, Khả Ngân cũng có động thái xác nhận chuyện tình cảm. Nữ diễn viên gọi đây là "một hành trình mới và hạnh phúc nhất" của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn người thương vì đã xuất hiện và cùng cô xây dựng một mái ấm nhỏ. Những chia sẻ của Khả Ngân cho thấy cô trân trọng chặng đường mới bên người đồng hành.

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng trẻ trung và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, nữ diễn viên từng bước tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt. Trong đó, 11 tháng 5 ngày là một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Khả Ngân đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Trước khi tập trung cho diễn xuất, anh từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sở hữu ngoại hình nam tính và kinh nghiệm diễn xuất, Nhan Phúc Vinh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Hiện tại, thông tin Khả Ngân mang thai con đầu lòng tiếp tục nhận được sự quan tâm. Bên cạnh những lời chúc dành cho nữ diễn viên, phản ứng của những người bạn, đồng nghiệp trong showbiz cũng trở thành một phần đáng chú ý trong câu chuyện về cột mốc mới của cô.