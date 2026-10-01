Vụ Ronaldo gây chấn động Bồ Đào Nha

Ronaldo rời trại tập trung chỉ một ngày trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch ở Nations League.

“Không có vụ Ronaldo”, Jorge Jesus nói với truyền thông Bồ Đào Nha. Chỉ vài giờ sau, Cristiano Ronaldo rời trại tập trung của đội tuyển tại Copenhagen.

Theo AS, sự việc lập tức trở thành tâm điểm tại Bồ Đào Nha. Các đài truyền hình và báo thể thao liên tục cập nhật từ cuộc họp báo của HLV Jesus, lịch trình di chuyển của Ronaldo cho tới thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Ronaldo xác nhận quyết định rời đội được đưa ra sau khi anh nghe phát biểu của HLV trưởng và trao đổi với Chủ tịch FPF Pedro Proença. Tiền đạo 41 tuổi không nói rõ nguyên nhân, nhưng hứa sẽ giải thích với người Bồ Đào Nha “sự thật” vào thời điểm thích hợp.

Cách CR7 để ngỏ lý do khiến câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một quyết định chuyên môn.

Jesus không ưu ái Ronaldo

Căng thẳng xuất hiện sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Ronaldo không đá chính và cũng không được tung vào sân, lần đầu kể từ năm 2008 anh ngồi dự bị suốt một trận chính thức của đội tuyển.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo đi thẳng vào đường hầm. HLV Jesus sau đó thừa nhận đội trưởng không hài lòng. Ông từng có ý định đưa CR7 vào sân nhưng thay đổi phương án theo diễn biến trận đấu.

Những ngày tiếp theo, Ronaldo tập riêng trong phòng gym dù FPF không thông báo anh gặp chấn thương. Jesus cố gắng hạ nhiệt vấn đề khi khẳng định không có xung đột và Ronaldo chấp nhận mọi quyết định, từ đá chính, dự bị cho tới không được sử dụng.

Tuy nhiên, cách nhà cầm quân 72 tuổi sử dụng Ronaldo cho thấy vị thế của CR7 đã thay đổi.

Jorge Jesus cho thấy Ronaldo không mặc nhiên có suất đá chính dù vẫn là đội trưởng và chân sút số một lịch sử tuyển Bồ Đào Nha.

Pedro Adão e Silva, bình luận viên CNN Portugal, cho rằng khả năng xảy ra "xung đột" đã được nhắc tới từ khi Jesus được bổ nhiệm. Ông nhận xét ngắn gọn: “Jesus không đến tuyển để làm ơn cho ai”.

Ronaldo vẫn giữ vị thế đặc biệt với 146 bàn sau 234 trận cho đội tuyển. Tuy nhiên, HLV Jesus mới bắt đầu công việc và cho thấy ông muốn lựa chọn đội hình dựa trên yêu cầu chuyên môn thay vì danh tiếng.

Việc Ronaldo phải ngồi dự bị vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một trận đấu. Lần đầu sau nhiều năm, suất đá chính của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha không còn được xem là mặc định.

Tương lai Ronaldo bị đặt dấu hỏi

Sau khi CR7 rời trại, truyền thông Bồ Đào Nha chuyển sự chú ý sang tương lai của anh ở đội tuyển.

O Jogo đặt vấn đề về cách Ronaldo nhắc tới “những lý do” khiến anh rời đội. Một số chương trình truyền hình tại Bồ Đào Nha cũng tranh luận liệu sự việc có thể dẫn tới quyết định lớn hơn từ tiền đạo 41 tuổi.

Ronaldo chưa tuyên bố chia tay đội tuyển. Vì vậy, mọi nhận định về khả năng anh khép lại sự nghiệp quốc tế lúc này vẫn chỉ là suy đoán.

Dù vậy, thời điểm CR7 ra đi khiến những câu hỏi khó tránh khỏi. Anh rời trại chỉ một ngày trước trận gặp Đan Mạch ở Nations League, trong khi 24 cầu thủ còn lại tiếp tục chuẩn bị bình thường.

Ronaldo xác nhận quyết định rời đội được đưa ra sau khi anh nghe phát biểu của HLV trưởng và trao đổi với Chủ tịch FPF Pedro Proença.

Sự việc cũng nhanh chóng lan ra ngoài Bồ Đào Nha. Theo AS, các báo lớn như L'Équipe, The Guardian, Sky Sports, Bild, Gazzetta dello Sport và Corriere dello Sport đều dành sự chú ý lớn cho vụ việc.

Ronaldo từng nhiều lần đối mặt với tranh luận về tuổi tác và vai trò ở đội tuyển. Điểm khác lần này nằm ở việc vấn đề xuất hiện ngay khi Bồ Đào Nha bước vào giai đoạn mới dưới thời Jesus.

Jesus cần quyền quyết định tuyệt đối về chuyên môn. Ronaldo vẫn là đội trưởng, chân sút số một lịch sử và nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đội.

Hai điều ấy chưa nhất thiết dẫn tới xung đột. Nhưng việc Ronaldo rời trại tập trung cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã gặp thử thách đầu tiên.

Cho tới khi CR7 nói rõ điều anh gọi là “sự thật”, vụ việc vẫn chưa thể khép lại.