Cát Tường và Trung Dũng đứng trước nguy cơ lỗ vốn

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Cát Tường và Trung Dũng đang có bước đi mới khi cùng thực hiện talkshow Thật và Giả. Dự án đánh dấu lần hợp tác đặc biệt của hai nghệ sĩ vốn gắn bó với nhau hơn 30 năm, đồng thời nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả ngay từ những tập phát sóng đầu tiên.

Mới đây, trong lúc ghi hình chương trình, Cát Tường và Trung Dũng bất ngờ gặp phải sự cố mất điện. Thay vì tiếp tục quay theo kế hoạch, cả hai quyết định livestream để trò chuyện cùng người hâm mộ và chia sẻ những khó khăn phía sau quá trình sản xuất nội dung.

Cát Tường và Trung Dũng bất ngờ gặp phải sự cố mất điện trong lúc ghi hình.

Trong buổi phát trực tiếp, Cát Tường cho biết ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng để thực hiện lịch quay dày đặc. Theo kế hoạch, Cát Tường và Trung Dũng dự kiến ghi hình 8 số trong một ngày nhằm đảm bảo nguồn nội dung phát sóng trong nhiều tuần tiếp theo. Tuy nhiên, việc mất điện khiến mọi thứ bị đảo lộn.

Nữ nghệ sĩ cũng không giấu được sự lo lắng khi chia sẻ rằng nếu không hoàn thành tiến độ đề ra, ê-kíp có thể phải đối mặt với nguy cơ phát sinh thêm chi phí. Theo lời Cát Tường, từ sáng đến trưa, đoàn sản xuất vẫn chưa thể hoàn thiện một tập như dự kiến, trong khi mục tiêu ban đầu là hoàn thành toàn bộ 8 số để đảm bảo lịch phát sóng.

Không chỉ vậy, Trung Dũng và Cát Tường còn thẳng thắn tiết lộ dự án hiện chưa có nhà tài trợ đồng hành. Toàn bộ chi phí vận hành, sản xuất và ghi hình chủ yếu được thực hiện bằng nguồn lực của ê-kíp. Dù kênh YouTube của chương trình đã đủ điều kiện bật kiếm tiền sau khoảng 10 ngày hoạt động, nhưng doanh thu hiện tại vẫn chưa thể bù những khoản đầu tư ban đầu.

Chính vì thế, sự cố khiến Trung Dũng và Cát Tường càng áp lực hơn trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ tinh thần lạc quan và xem đây là thử thách trong hành trình xây dựng một dự án riêng.

Trung Dũng và Cát Tường.

Sau những số phát sóng đầu tiên, Cát Tường và Trung Dũng cho biết chương trình nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ khán giả. Hai nghệ sĩ ghi nhận những phản hồi này và xem đó là cơ hội để hoàn thiện nội dung trong thời gian tới.

Theo chia sẻ của Trung Dũng, sự đồng hành của người xem chính là động lực lớn nhất để ê-kíp tiếp tục đầu tư bài bản hơn cho Thật và Giả. Không chỉ dừng lại ở các câu chuyện trong nước, chương trình còn hướng đến việc gặp gỡ những nhân vật đặc biệt ở nhiều quốc gia khác nhau.

Đáng chú ý, Cát Tường và Trung Dũng cũng tiết lộ kế hoạch sang Mỹ vào tháng 11 năm nay. Cả hai mong muốn tìm kiếm những câu chuyện đời sống giàu cảm xúc từ cộng đồng người Việt tại nước ngoài để đưa lên sóng, qua đó mở rộng phạm vi nội dung của chương trình.

Sự kết hợp của Cát Tường và Trung Dũng nhận được sự quan tâm không chỉ vì dự án mới mà còn bởi mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều thập kỷ. Hai nghệ sĩ từng nhiều lần đóng chung, đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên được khán giả ghép đôi bởi sự ăn ý trong cách trò chuyện cũng như tương tác.

Trung Dũng và Cát Tường có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Trong sự nghiệp, Cát Tường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua các tác phẩm như Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí, Hương Phù Sa, Gọi Giấc Mơ Về hay Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ từng tham gia Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy với doanh thu khoảng 121 tỷ đồng, Nhà Có 5 Nàng Tiên đạt khoảng 60 tỷ đồng và Tía Tui Là Cao Thủ thu gần 50 tỷ đồng. Tổng doanh thu các phim điện ảnh nổi bật có sự góp mặt của Cát Tường vượt 231 tỷ đồng.

Về phía Trung Dũng, nam diễn viên ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình như Người Đàn Bà Yếu Đuối, Ngọn Nến Hoàng Cung, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lạc Giới hay Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Ở lĩnh vực điện ảnh, anh từng góp mặt trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt khoảng 273 tỷ đồng doanh thu và Chị Dâu vượt mốc 113 tỷ đồng. Hai dự án này mang về tổng doanh thu hơn 386 tỷ đồng cho phòng vé Việt.

Dù đối mặt với nhiều áp lực trong giai đoạn đầu triển khai Thật và Giả, Cát Tường và Trung Dũng vẫn cho thấy quyết tâm theo đuổi dự án đến cùng. Những chia sẻ chân thành về nguy cơ lỗ vốn sau sự cố mất điện cũng phần nào cho thấy nỗ lực của hai nghệ sĩ trong việc xây dựng một chương trình riêng, nơi họ có thể lắng nghe và kể lại những câu chuyện đời sống theo cách gần gũi nhất với khán giả.