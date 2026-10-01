Bộ tứ đồng hồ Rolex '4 mùa' gõ búa kỷ lục gần 50 triệu USD

Phillips vừa tổ chức phiên đấu giá từ thiện tại London (Anh) ngày 28/9, với sự góp mặt của tay vợt Roger Federer và diễn viên Leonardo DiCaprio. Bốn chiếc Rolex Daytona độc bản được bán riêng lẻ, mỗi chiếc đại diện cho một mùa trong năm và kết hợp kim loại quý, đá tự nhiên, đá màu cùng kim cương, theo Phillips Auction.

Cả 4 mẫu đều sử dụng bộ máy Calibre 4131, đường kính 40 mm, chống nước ở độ sâu 100 m, trữ cót khoảng 72 giờ và đi kèm dây Oyster đồng màu với vỏ. Kết thúc phiên đấu giá, 4 chiếc Daytona đạt tổng giá 37,3 triệu bảng.

Mở đầu là mẫu Spring (mùa xuân) với vỏ vàng trắng 18 carat, mặt số đá canxedon xanh cùng các mặt số phụ bằng đá mica tím. Viền bezel đính 36 viên sapphire tím, kết hợp đồng bộ với các viên sapphire cùng màu tại vị trí cọc số. Chiếc đồng hồ đạt mức giá 6,8 triệu bảng (khoảng 9 triệu USD) - thấp nhất trong bộ tứ.

Chuyển sang Summer (mùa hè), Rolex sử dụng vỏ vàng Everose 18 carat và mặt số đá ngọc lam. Các mặt số phụ được tạo hình trái tim từ đá ruby, đi cùng sapphire hồng đính ở cọc số và viền bezel. Chiếc đồng hồ này đạt giá bán 10,3 triệu bảng (khoảng 13,6 triệu USD) - cao nhất trong phiên đấu giá.

Mẫu Autumn (mùa thu) sở hữu vỏ vàng vàng 18 carat và mặt số đá mookaite với các tông màu đỏ, vàng, nâu, kết hợp mặt số phụ bằng đá canxedon xanh. Các chi tiết cọc số và viền bezel sử dụng đá tourmaline xanh. Sản phẩm được gõ búa ở mức 10,2 triệu bảng (khoảng 13,5 triệu USD), thấp hơn phiên bản mùa hè 100.000 bảng.

Khép lại bộ sưu tập là Winter (mùa đông) với chất liệu vỏ bạch kim 950, mặt số opal xanh và các mặt số phụ bằng đá lapis lazuli. Viền bezel đính 36 viên sapphire chuyển sắc từ xanh dương sang hồng tím, đi cùng các chi tiết kim cương ở cọc số, càng dây và phần bảo vệ núm chỉnh giờ. Mẫu đồng hồ này được bán với giá 10 triệu bảng (khoảng 13,2 triệu USD).

Mỗi phiên bản chỉ có một chiếc. Phiên đấu giá bắt đầu ở mức 500.000 bảng (hơn 660.000 USD) và tăng lên 1, 2, 3 rồi 4 triệu bảng trước khi chậm lại ở khoảng 6 triệu bảng. Theo Nick Foulkes, chuyên gia đồng hồ tại sự kiện, mỗi chiếc mất khoảng 15 phút để hoàn tất giao dịch.

Phillips xác nhận 37,3 triệu bảng thu được là mức cao nhất từng đạt được cho một lô hàng tại một phiên đấu giá từ thiện. Khoản tiền này được chia đều cho Federer Foundation và Re:wild.

Quỹ Federer Foundation do Roger Federer sáng lập, tập trung hỗ trợ giáo dục sớm và giáo dục nền tảng cho trẻ em tại Nam Phi và Thụy Sĩ. Trong khi đó, tổ chức phi lợi nhuận Re:wild, do Leonardo DiCaprio đồng sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trên toàn cầu.

Chia sẻ với GQ Magazine, Aurel Bacs, người điều hành buổi đấu giá, cho biết việc đưa các mẫu đồng hồ này lên sàn giúp tăng mức độ hiện diện truyền thông cho hoạt động của hai tổ chức từ thiện. Về khía cạnh kỹ thuật, độ phức tạp trong chế tác đá tự nhiên là một điểm đáng chú ý ở bộ sưu tập này. Riêng chi tiết đá hình trái tim trên mặt số đã phải thử nghiệm đến 10 lần mới hoàn thiện do các phiên bản trước bị vỡ trong quá trình xử lý.

Đây cũng là lần đầu tiên Rolex tổ chức một phiên đấu giá từ thiện, đồng thời cũng là lần đầu 4 mẫu Daytona chế tác riêng cho sự kiện cùng xuất hiện trên sàn.