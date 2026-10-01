Thành công của Hoài Lâm sau 7 năm

Sau Yêu em bất chấp ra mắt năm 2018, Hoài Lâm có khoảng 7 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng. Đến cuối năm 2025, nam ca sĩ bất ngờ trở lại với Thiên Đường Máu, đảm nhận vai Thành. Bộ phim sau đó cán mốc hơn 100 tỷ đồng, khép lại hành trình phòng vé với khoảng 126 tỷ đồng.

Sự trở lại này gây chú ý bởi Hoài Lâm không chọn một nhân vật có màu sắc nhẹ nhàng, gần với hình ảnh quen thuộc trước đây. Trong Thiên Đường Máu, Thành là một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, bị dụ dỗ sang nước ngoài bằng lời mời việc làm rồi rơi vào đường dây lừa đảo. Từ một người tìm kiếm cơ hội đổi đời, Thành phải đối mặt với cảnh bị giam giữ, hành hạ và tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Hoài Lâm vai Thành trong phim Thiên Đường Máu.

Vai diễn cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể về ngoại hình của Hoài Lâm. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, hốc hác, phù hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt mà nhân vật Thành trải qua. Đây là một trong những điểm khác biệt so với hình ảnh chàng trai trẻ, hiền lành mà anh từng thể hiện trên màn ảnh.

Trước khi tạm rời điện ảnh, Hoài Lâm từng có thời gian hoạt động khá sôi nổi với nhiều vai diễn. Anh góp mặt trong Những con búp bê, Cha rơi, Đoạn trường nam ai, Quý tử bất đắc dĩ, Giọt lệ bên sông và Tía tui là cao thủ. Trong đó, Tía tui là cao thủ là một trong những bộ phim đáng chú ý khi Hoài Lâm có dịp đứng chung màn ảnh với những nghệ sĩ quen thuộc như Hoài Linh, Việt Hương.

Đến năm 2018, Hoài Lâm đảm nhận vai chính Minh Khôi trong Yêu em bất chấp, đóng cặp cùng Ngọc Thanh Tâm. Nhân vật là một chàng sinh viên kiến trúc hiền lành, nhút nhát, mê truyện tranh và vô tình vướng vào mối quan hệ với cô gái cá tính Diệu Hiền. Bộ phim được Việt hóa từ My Sassy Girl của Hàn Quốc.

Hoài Lâm trong phim Yêu em bất chấp.

Sau Yêu em bất chấp, Hoài Lâm không tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng trong nhiều năm. Vì thế, Thiên Đường Máu trở thành cột mốc đáng chú ý khi anh tái xuất đúng thời điểm tác phẩm tạo được hiệu ứng phòng vé. Theo Box Office Vietnam được các báo dẫn lại, phim kết thúc hành trình chiếu rạp với khoảng 126 tỷ đồng.

Dù doanh thu là thành tích chung của cả ê-kíp, con số này vẫn giúp màn trở lại của Hoài Lâm được chú ý hơn. Sau 7 năm, nam ca sĩ không chỉ trở lại điện ảnh mà còn thử sức với một nhân vật có hoàn cảnh và tâm lý khác biệt. Thiên Đường Máu vì thế trở thành dấu mốc mới trong hành trình diễn xuất của Hoài Lâm, mở lại cánh cửa màn ảnh rộng sau một khoảng thời gian dài vắng bóng.