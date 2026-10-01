Giọng ca nữ nổi bật của làng nhạc Việt, lột xác ngoạn mục, sở hữu biệt thự sang trọng

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, sớm bộc lộ niềm đam mê với ca hát và được gia đình tạo điều kiện theo đuổi con đường âm nhạc từ nhỏ. Nữ ca sĩ được công chúng biết đến qua Vietnam Idol 2010 (Thần tượng Việt Nam) mùa thứ 3 và giành vị trí Á quân, trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào nhóm dẫn đầu của cuộc thi. Đến nay, Văn Mai Hương đã có nhiều thay đổi, từ một cô gái tuổi teen theo đuổi hình ảnh trong trẻo đến nghệ sĩ trưởng thành với phong cách âm nhạc và thời trang ngày càng rõ nét.

Văn Mai Hương trở thành Á quân chương trình Vietnam Idol mùa 2010. Ảnh: Internet

Trước khi bước lên sân khấu Vietnam Idol, Văn Mai Hương đã có thành tích học tập đáng chú ý. Năm 14 tuổi, cô được đặc cách vào hệ trung cấp Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào, dù thời điểm đó quy định ngành Thanh nhạc nữ chỉ nhận học viên từ 17 tuổi. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc hệ trung cấp, cô tiếp tục thi hệ đại học và trở thành thủ khoa khối N, đồng thời nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất tại cơ sở phía Nam của trường. Nữ ca sĩ là học trò của NSND Hà Thủy.

Sau khi bước ra từ Vietnam Idol, cô nhanh chóng bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp với loạt bản hit được khán giả yêu thích như Ngày Chung Đôi, Đại Minh Tinh, Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn…

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Văn Mai Hương đã phát hành 5 album phòng thu gồm Hãy mỉm cười (2011), Mười tám + (2013), Hương (2021), Minh Tinh (2023) và Giai Nhân (2025). Các ca khúc như “Đại minh tinh”, “Mưa tháng sáu”, “Cầu hôn”, “Nghe nói anh sắp kết hôn” góp phần định hình phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc số.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Văn Mai Hương dần xây dựng hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn. Ảnh: Internet

Vài năm gần đây, Văn Mai Hương hướng tới hình ảnh gắn với thời trang cao cấp. Cô thường xuất hiện tại các sự kiện với trang phục từ các nhà mốt lớn như Dior, Hermès và Chanel, kết hợp phụ kiện đắt giá. Trong giai đoạn 2024-2025, nữ ca sĩ được nhiều nhãn hàng mời tham dự các sự kiện thời trang quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, Văn Mai Hương đã có khoảng 15 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhìn lại chặng đường làm nghề, nữ ca sĩ cho rằng động lực lớn nhất để tiếp tục sáng tạo âm nhạc đến từ mong muốn được sống đúng với cảm xúc cá nhân và đáp lại tình cảm của khán giả.

Không dừng ở âm nhạc, năm 2026, Văn Mai Hương còn thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai diễn trong "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành. Đây cũng là một bước mở rộng đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ sau nhiều năm tập trung cho âm nhạc.

Vai diễn Hải Lan được đánh giá là một trong những điểm nhấn thú vị của "Thỏ ơi!!". Ảnh: Internet

Bước sang tuổi 32, Văn Mai Hương cho biết phần lớn thời gian của cô dành cho âm nhạc và các dự án cá nhân. Trong buổi giới thiệu MV “Ướt lòng” năm 2025, nữ ca sĩ chia sẻ đang sống độc thân và chưa đặt nhiều ưu tiên cho chuyện tình cảm, thay vào đó tập trung phát triển sự nghiệp. Nữ ca sĩ hiện sống trong một căn hộ cao cấp dạng duplex tại TP.HCM. Không gian được mô tả theo phong cách hiện đại, tinh giản và sang trọng.

Đầu năm nay, TikToker Tina Thảo Thi đã ghé thăm căn hộ của nữ ca sĩ. Theo hình ảnh trong clip, căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trung tính như nâu gỗ, kem, be và cam đất làm chủ đạo. Điểm nhấn nổi bật nhất là thiết kế thông tầng (duplex) với trần cao và hệ cửa kính lớn, giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn bao quát thành phố.

TikToker Tina Thảo Thi đã ghé thăm căn hộ của nữ ca sĩ.

Trước đó, Văn Mai Hương cũng từng sở hữu và giao dịch một số bất động sản khác. Bên cạnh nhà cửa, nữ ca sĩ còn đầu tư cho xe hơi và các món hàng hiệu có giá trị. Dù vậy, Văn Mai Hương hiếm khi nói nhiều về tiền bạc. Với cô, tài sản vật chất chỉ là thành quả của lao động nghiêm túc và kỷ luật nghề nghiệp, đồng thời là nền tảng để cô an tâm sáng tạo và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

Cô từng chia sẻ về việc ưu tiên tích lũy và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng thay vì quá chú trọng chuyện kết hôn. Nữ ca sĩ cho biết bản thân từng trải qua một số mối tình nhưng chưa có mối quan hệ nào kéo dài lâu. Theo cô, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khác biệt về suy nghĩ, tính cách và định hướng cuộc sống. Văn Mai Hương từng tự nhận mình “kém may mắn trong tình yêu”, song vẫn trân trọng những ký ức đã qua và xem đó là nguồn cảm hứng cho âm nhạc.

Hiện tại, Văn Mai Hương không chủ động tìm kiếm một mối quan hệ mới. Cô cho rằng tình yêu có thể đến vào thời điểm bất ngờ, khi con người không còn cố gắng tìm kiếm hay chờ đợi.

Văn Mai Hương đang có một giai đoạn khá đặc biệt: Sự nghiệp tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực mới, phong cách ngày càng định hình và cuộc sống riêng được cô lựa chọn theo cách độc lập.