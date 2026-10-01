Ưu đãi 3%, sạc miễn phí - VF 3 thành lựa chọn xe thứ 2 'nhẹ ví'

Khi lịch trình của các thành viên ngày càng khác nhau, một chiếc ôtô khó đáp ứng đồng thời nhu cầu đi làm, đưa đón con và di chuyển cá nhân. Vì vậy, nhiều gia đình cân nhắc bổ sung xe thứ 2 có kích thước nhỏ, dễ sử dụng và chi phí vận hành hợp lý. Trong nhóm xe đô thị cỡ nhỏ, VF 3 đáp ứng những tiêu chí này nhờ thiết kế gọn, cabin 4 chỗ, hệ truyền động điện và các chính sách hỗ trợ sở hữu.

Nhỏ gọn, thuận tiện phục vụ những chặng trong phố

Gia đình anh Quốc Cường (40 tuổi, Hà Nội) đã có chiếc SUV 7 chỗ để về quê và đi chơi cuối tuần. Hiện tại, anh muốn có phương tiện thuận tiện hơn cho việc đi làm mỗi ngày, thay thế xe máy.

"Đi làm thì tôi ngại lái xe to vào phố. Vợ tôi đưa con đi học cũng đi xe máy cho nhanh, nhưng như vậy lại phải chịu khói bụi, nên tôi tính mua thêm một chiếc xe nhỏ", anh Cường chia sẻ.

VF 3 có nhiều lợi thế khi di chuyển trong thành phố nhờ kích thước nhỏ, dễ sử dụng và chi phí vận hành hợp lý.

VF 3 đáp ứng đúng tiêu chí của gia đình anh Cường. Xe có chiều dài 3.190 mm, chiều rộng 1.679 mm, phù hợp khi vào khu dân cư hoặc ghép xe ở bãi đỗ trong phố, đồng thời thuận tiện cho việc căn khoảng cách. Chiều cao 1.652 mm tạo dáng xe cao ráo và tư thế ngồi thuận tiện để quan sát.

Nhỏ gọn nhưng VF 3 vẫn đảm bảo cabin 4 chỗ, đủ cho các thành viên cùng đi học, đi làm hoặc mua sắm. Anh Cường cũng bất ngờ với nhóm trang bị công nghệ trên VF 3, gồm màn hình giải trí cảm ứng 10 inch và khả năng mở ứng dụng bản đồ, nghe nhạc, giải trí qua Apple CarPlay/Android Auto.

Về vận hành, VF 3 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 110 Nm cho khả năng tăng tốc nhanh nhạy ngay từ khi đạp ga. Đặc tính này đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên những tuyến phố đông đúc, thường xuyên phải dừng chờ đèn đỏ rồi khởi hành, cũng như khi lên cầu vượt, đường trên cao. VF 3 có tốc độ tối đa lên tới 100 km/h.

"Tôi có thể sử dụng VF 3 hàng ngày, xe nhỏ gọn, thuộc phân khúc mini nhưng xét về trang bị thì không thua kém các dòng xe hạng A", anh Cường nhận xét.

0 đồng tiền sạc, ưu đãi trực tiếp thêm 3%

Một lý do khác thúc đẩy người dùng như anh Cường mua thêm VF 3 là chi phí sử dụng tiết kiệm. Hiện tại, VF 3 được miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong phố, anh Cường tính toán chỉ phải đi sạc một lần mỗi tuần, nên chi phí điện trong hơn 2 năm tới của anh sẽ về gần như 0 đồng.

VF 3 cũng hỗ trợ sạc nhanh, từ 10% lên 70% chỉ khoảng 36 phút, vừa đủ thời gian để anh tranh thủ nghỉ ngơi, đi siêu thị hay uống cà phê.

Khoản chi bảo dưỡng của VF 3 được tối ưu nhờ đặc thù động cơ điện. Xe điện không phát sinh thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ hay bugi, từ đó hỗ trợ giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ. Đây là yếu tố đáng cân nhắc khi gia đình tính chi phí duy trì thêm một phương tiện.

Người dùng được ưu đãi 3% khi mua VF 3 trong chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2.

Anh Cường quyết định đẩy nhanh việc xuống tiền sau khi VinFast công bố ưu đãi 3% khi mua VF 3 trong chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2. Chính sách áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12 cho chủ sở hữu ôtô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ôtô, xe máy điện VinFast.

Mức ưu đãi đưa giá VF 3 Eco từ 285 triệu đồng còn 276,45 triệu đồng, bản Plus từ 296 triệu đồng còn 287,12 triệu đồng.

Nếu chọn phương án trả góp, khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chương trình "Mua xe 0 đồng" đến hết 31/12.

Hiện tại, VF 3 được bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km và pin cao áp 8 năm hoặc 160.000 km. Cùng mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, chính sách này là cơ sở để người mua tính chuyện giữ chiếc xe thứ 2 trong dài hạn.