Những câu chuyện phía sau tiếng còi

Không đi sâu vào những con số hay quy định khô cứng, tác giả chọn những câu chuyện và tình huống cụ thể để kể về nghề cảnh sát giao thông (CSGT). Có những lần phân luồng giữa trời nắng, trong mưa; những sự cố bất ngờ trên đường; tai nạn...

Một vụ tai nạn, với người đi đường, có thể chỉ là vài phút ùn tắc. Nhưng với chiến sĩ CSGT tại hiện trường, đó là lúc phải nhanh chóng hỗ trợ người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và giải quyết nhiều tình huống phát sinh.

Có những việc diễn ra âm thầm đến mức người đi đường không kịp nhận ra: một người gặp sự cố được đưa đến nơi an toàn, một phương tiện được hỗ trợ giữa dòng xe hay một đoạn đường ùn tắc dần trở lại bình thường.

Đại úy Trịnh Trung Hiếu trao quà cho học sinh hiếu học, vượt khó

Qua những câu chuyện ấy, hình ảnh người chiến sĩ CSGT hiện lên không chỉ với nhiệm vụ điều tiết, kiểm soát và xử lý vi phạm mà còn là những người thường xuyên chứng kiến nhiều hoàn cảnh, sự cố và mất mát trên đường.

Người giữ nhịp bình yên ghi chép về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ CSGT

Thượng tá Phạm Tấn Chương, Phó trưởng Phòng 7, Cục CSGT, nhận xét Người giữ nhịp bình yên là những ghi chép về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ CSGT. Những câu chuyện giản dị giúp người đọc có thêm một góc nhìn về công việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và sự đồng hành với người dân.

Từ câu chuyện của người làm nhiệm vụ, cuốn sách cũng đưa người đọc trở lại với trách nhiệm của chính mình khi tham gia giao thông.

Một lần giảm tốc độ, giữ khoảng cách, nhường đường đúng lúc hay quyết định không lái xe sau khi uống rượu bia đều là những việc rất nhỏ. Nhưng trên đường phố, những lựa chọn nhỏ ấy có thể tạo ra khác biệt lớn đối với sự an toàn của mỗi người.

Chi đoàn Cục CSGT phía Nam trao công trình thắp sáng đường quê ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước là xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu hiện là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục CSGT, kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục CSGT phía Nam. Công việc gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông và các hoạt động hướng về cộng đồng trở thành chất liệu để anh viết sách.

Đại uý Hiếu chia sẻ, nếu những câu chuyện trong Người giữ nhịp bình yên khiến người đọc cẩn thận hơn khi tham gia giao thông, biết nhường nhịn nhau trên đường hoặc nghiêm túc hơn với việc không lái xe sau khi uống rượu bia, đó cũng là điều anh mong muốn gửi gắm.