Tuyên dương 96 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới'

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (thứ 9 và 10 từ phải sang) trao danh hiệu "Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế" tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tới dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể.

Theo Ban tổ chức, trong số 127 hồ sơ được đề cử từ Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, có khoảng 70 hồ sơ đề cử có doanh thu hơn 5 tỷ đồng/năm. Trong đó, nhiều mô hình đạt doanh thu từ 30-200 tỷ đồng/năm. Hội đồng bình chọn chung khảo đã họp và bình chọn được 96 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026.

Đại diện Ban tổ chức, lãnh đạo các ban, ngành trao danh hiệu "Nông dân tiêu biểu trong liên kết và sản xuất xanh" tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Dẫn đầu về doanh thu là anh Lê Mạnh Cường (tỉnh Phú Thọ) với mô hình trang trại chăn nuôi lợn và cung cấp con giống quy mô lớn, đạt doanh thu từ 200-220 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt 50 tỷ đồng/năm. Cùng đạt mốc doanh thu trên 200 tỷ đồng là ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ (Hải Phòng), người tiên phong phát triển chuỗi sản xuất gà giống quy mô lớn.

Được biết, "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu (82 tuổi, ở Cần Thơ). Hai nông dân trẻ tuổi nhất là các anh Trầm Minh Thuần (Vĩnh Long) và Nguyễn Hữu Ngọc (Khánh Hòa), đều 33 tuổi.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quốc Dũng khẳng định: Trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, nông dân là lực lượng đông đảo nhất, đóng góp to lớn về sức người, sức của trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong 40 năm Đổi mới, nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nhiệt liệt biểu dương 96 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới", đồng chí cho rằng, đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, đại diện cho khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất của gần 18 triệu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của đất nước.

Lưu ý đến mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam, hội viên nông dân cả nước chung tay tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đồng chí Nguyễn Phi Long (thứ 8 và 9 từ trái sang) trao danh hiệu "Nông dân sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ" tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bên cạnh đó, cần thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất; tập trung khắc phục các tồn tại trong nhiều năm qua như tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm; vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân.

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gặp mặt 96 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" nhằm kịp thời động viên, khích lệ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp các kiến nghị của các nông dân trong phong trào xây dựng, phát triển tổ chức Hội, phát triển kinh tế tập thể, chi tổ hội nghề nghiệp, đào tạo nghề cho nông dân. Dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội tặng 96 cá nhân tiêu biểu nêu trên.