Tôn vinh và trao danh hiệu cho 96 nông dân xuất sắc

Tham dự lễ tôn vinh có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn có các đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện Hội nông dân 34 tỉnh, thành phố và đặc biệt là sự hiện diện của 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lên sân khấu trao biểu trưng và chứng nhận cho nhóm “Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm nay, với chủ đề “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”, có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu mốc lịch sử 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Chương trình góp phần khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mà đổi mới đầu tiên có vai trò nền tảng vững chắc là đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước, chúng ta có quyền tự hào về những kỳ tích của nền nông nghiệp nước nhà.

Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới-năm 2026.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết: Năm 2026, căn cứ tiêu chuẩn và đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, Hội đồng Chung khảo đã bình chọn được 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất để tôn vinh, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.

“Đây là 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu, xuất sắc nhất, luôn có tinh thần đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội. 96 nông dân được tôn vinh hôm nay là những nông dân luôn đi đầu trong đổi mới, là 96 đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của giai cấp nông dân Việt Nam trong 40 năm Đổi mới. Những thành quả được tôn vinh hôm nay, không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình hay địa phương, mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Nhóm “Nông dân xuất sắc trong chuyển đổi số và thương mại điện tử” nhận biểu trưng và chứng nhận.

Đồng thời, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn kỳ vọng và tin tưởng rằng, 96 nông dân xuất sắc được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục là những ngọn cờ đầu, hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo, nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho nông dân cả nước cùng hành động, cùng bứt phá đi lên làm giàu chính đáng.

Nhóm “Nông dân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc” nhận biểu trưng ﻿và chứng nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, danh sách 96 gương mặt nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất. Không ít những người có mặt hôm nay đã trải qua những thời khắc gian nan, có lúc thất bại trước thiên tai, dịch bệnh, biến động của thị trường nhưng vẫn kiên trì đứng lên, làm lại và đã thành công.

Nhóm "Nông dân tiêu biểu trong sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ” nhận biểu trưng ﻿và chứng nhận.

"Nông thôn, nông nghiệp, nông dân ngày nay không phải là các không gian và chủ thể biệt lập, xơ cứng mà ngày càng có sức hút mạnh mẽ, mang đậm hơi thở của cuộc sống, khơi dậy sâu sắc lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Các vùng đất hẻo lánh, xa xôi, các miền quê bình dị, yên lành không chỉ là nơi sinh ra mà đã trở thành nhiều không gian tìm về và đích đến cho phát triển bền vững. Định hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" chính là bắt nguồn từ những câu chuyện sinh động, được minh chứng bởi những gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh ngày hôm nay", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo, động viên các nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026.

Trước yêu cầu phát triển mới và các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hội viên nông dân cả nước tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất. Trong đó, cần xây dựng và thực hiện các cơ chế đột phá và nguồn lực để phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; ưu tiên và tập trung ngân sách để đầu tư, tháo gỡ nút thắt về đất đai, hạ tầng, xây dựng các thiết chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất và các Đề án, Chương trình, dự án,…đã được Trung ương, Chính phủ phê duyệt liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các công việc cụ thể.

Phó Thủ tướng đề nghị chung tay tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong nhiều năm qua như: Tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng đều; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp, tình trạng "được mùa mất giá" còn tồn tại; cảnh quan khu vực nông thôn chưa thật sạch đẹp, ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp… Đồng thời, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân.