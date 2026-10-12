Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị đêm nay

(Ảnh minh họa: ANH QUÂN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 12/10, khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to như: Hồ An Mã 48,2mm, Vĩnh Khê 40,2mm, Kiến Giang 32mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm nay (12/10), khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Trị, đặc biệt tại các xã/phường: Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Phú và Trường Ninh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Các chuyên gia khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 12/10 đến ngày 14/10

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.