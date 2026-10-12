Các lực lượng tham buổi tổng duyệt cho Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10 tới. (Ảnh THẾ ANH)

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký văn bản số 156/CV-BCĐQG gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được triển khai tích cực, hiệu quả; nhiều địa phương đã tổ chức trọng thể, thiêng liêng Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, qua đó thể hiện đậm nét văn hóa tri ân, truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia) ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, trong các ngày 14 và 15/10/2026, một số tỉnh, thành phố sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Cụ thể là:

Sáng ngày 14/10/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sáng ngày 15/10/2026, tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận; Tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo; Tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai.

Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp về Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp sóng và phát trực tiếp Lễ truy điệu, an táng trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đối với các Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong thời gian tới, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc truyền hình trực tiếp buổi Lễ theo tinh thần nêu trên.

Thứ hai, đề nghị Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương để tiếp nhận, kết nối và thực hiện phát sóng trực tiếp các Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên nền tảng số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam; đồng thời thông tin rộng rãi về các chương trình này trên các phương tiện truyền thông để nhân dân có thể sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia cho biết, tính đến ngày 9/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.354 hài cốt liệt sĩ, đạt 47,91% kế hoạch, trong đó có 2.181 hài cốt liệt sĩ trong nước, 217 hài cốt tại Lào và 956 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang. Các hài cốt được quy tập từ nhiều địa bàn, trong đó có những khu vực từng là chiến trường ác liệt.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, gồm 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón 1.118 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định.