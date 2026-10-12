Đưa đối thoại về sát cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Phụ nữ

Chị Đào Thị Hồng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội LHPN xã Bát Tràng, TP. Hà Nội

Trao đổi về vấn đề này, chị Đào Thị Hồng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội LHPN xã Bát Tràng, TP. Hà Nội đã có những chia sẻ tâm huyết, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn gắn liền với đặc thù làng nghề và tốc độ đô thị hóa nhanh của địa phương.

PV: Thưa chị, trước những yêu cầu từ một địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh và làng nghề phát triển như Bát Tràng, đâu là chìa khóa giúp Hội LHPN xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đưa hoạt động đi vào thực chất?

Chị Đào Thị Hồng Hải: Có được những kết quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chính là nhờ Hội đã biết "lắng nghe hội viên" để hoạt động đi vào thực chất. Đối với địa bàn xã Bát Tràng, nơi có làng nghề truyền thống gốm sứ phát triển năng động, tốc độ đô thị hóa nhanh, việc nắm bắt tâm tư, giải quyết các nguyện vọng hội viên và nhân dân lại càng có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định và phát triển bền vững.

Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Đảng ủy xã Bát Tràng cùng sự đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, hội viên, chúng tôi nhận ra rằng: Muốn phong trào thực sự đi vào chiều sâu thì tổ chức Hội phải gần hội viên, hiểu hội viên và đồng hành cùng hội viên. Từ đó, Hội đã đúc rút kinh nghiệm để đưa hoạt động gặp gỡ, đối thoại đi sâu, đi sát từng chi hội phụ nữ thôn.

Hội LHPN xã Bát Tràng chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "Hội tổ chức - hội viên tham dự" sang phương châm "Hội đến với hội viên - hội viên cùng tham gia giải quyết vấn đề" ngay tại từng chi hội, tổ nhóm trong hoạt động "Lắng nghe phụ nữ nói"

PV: Từ chủ trương đó, Hội LHPN xã đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào để việc đối thoại và nắm bắt dư luận thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống hội viên, thưa chị?

Chị Đào Thị Hồng Hải: Từ thực tiễn hoạt động, chúng tôi tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm gắn kết chặt chẽ với nhau. Trước hết, cần chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "Hội tổ chức - hội viên tham dự" sang phương châm "Hội đến với hội viên - hội viên cùng tham gia giải quyết vấn đề" ngay tại từng chi hội, tổ nhóm với các nội dung thiết thực hằng ngày như phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm hay cảnh quan ngõ xóm. Cùng với đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội phải được thực hiện thường xuyên qua nhiều kênh để không chỉ "nghe xem hội viên nói gì", mà quan trọng hơn là phải phân tích để phân loại, giải quyết ngay hoặc phối hợp với chính quyền tháo gỡ kịp thời, tránh để thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang. Từ những trăn trở đó của hội viên, Hội lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, tập trung vào kỹ năng xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, ứng xử trong gia đình, phòng chống bạo lực hoặc nhân rộng các mô hình như "Chi hội phụ nữ xanh - sạch - đẹp", phân loại rác tại nguồn. Qua đó, vai trò của phụ nữ trong xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường tại Bát Tràng được phát huy rõ nét, giữ gìn hình ảnh người phụ nữ địa phương văn minh, thân thiện và trách nhiệm.

Cán bộ chi hội của Hội LHPN xã Bát Tràng thường xuyên gặp gỡ hội viên để tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng

PV: Nhìn nhận sâu sắc hơn về bản chất của công tác đối thoại, chị đúc rút được thông điệp cốt lõi nào và Hội LHPN xã có những đề xuất gì để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong thời gian tới, thưa chị?

Chị Đào Thị Hồng Hải: Tôi cho rằng hiệu quả của hoạt động gặp gỡ, đối thoại không được đo bằng số lượng cuộc họp, mà quan trọng hơn là sau mỗi cuộc gặp, Hội hiểu hội viên hơn, hội viên hiểu chủ trương hơn và những vấn đề thiết thực của cơ sở được giải quyết tốt hơn. Mỗi cán bộ Hội cần thực sự trở thành người bạn đồng hành của hội viên; mỗi chi hội cần là nơi để hội viên tìm đến chia sẻ và tìm giải pháp. Từ những cuộc gặp gỡ nhỏ ở từng thôn xóm, nếu biết kết nối với công tác tuyên truyền và hành động cụ thể, chúng ta sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng gia đình văn hóa, địa bàn văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹpĐể làm được điều đó, chúng tôi đề xuất cần tiếp tục duy trì đối thoại theo phương châm "gần dân, sát cơ sở, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; phân công cán bộ chi hội thường xuyên gặp gỡ hội viên để tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, phản hồi ý kiến rõ ràng; đổi mới tuyên truyền trên môi trường số; nhân rộng các mô hình tiêu biểu; đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hội rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi!