Doanh nhân, doanh nghiệp Quân đội: Tiên phong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Bản lĩnh tiên phong trên mặt trận kinh tế

Phóng viên (PV): Thưa Thiếu tướng Đào Minh Đạo, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), đồng chí có thể đánh giá khái quát về những đóng góp nổi bật của các doanh nhân, DNQĐ đối với đất nước thời gian qua?

Thiếu tướng Đào Minh Đạo: Đội ngũ doanh nhân Quân đội ngay từ khi hình thành luôn mang trong mình sứ mệnh cao cả: Vừa chỉ huy doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực được giao để phát triển kinh tế-xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên 76. Ảnh: VĂN HẢI

Doanh nhân Quân đội cơ bản là những người không được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, nhưng với bản lĩnh, ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, khi nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển doanh nghiệp, họ đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tính kỷ luật được trui rèn trong môi trường quân ngũ đã tạo nên sức mạnh rất riêng của DNQĐ; thương hiệu, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam là nguồn vốn vô cùng quý giá, được các doanh nhân, DNQĐ bồi đắp thêm bằng uy tín, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Sự tín nhiệm của đối tác, niềm tin yêu của nhân dân với các DNQĐ, các sản phẩm do DNQĐ sản xuất là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Những năm qua, nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng của DNQĐ đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta. Năm 2025, doanh thu khối DNQĐ đạt hơn 428.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 70.000 tỷ đồng. Nhiều đơn vị đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá như Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Binh đoàn 20), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Tổng công ty Đông Bắc (Binh đoàn 19), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty 319, Tổng công ty 789, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không (ACC), Tổng công ty 28, Tổng công ty Hợp tác kinh tế, Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí hóa chất 13, Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21... Sự bứt phá này trở thành điểm sáng nổi bật trong khối doanh nghiệp nhà nước, tạo đà vững chắc để DNQĐ bước vào kỷ nguyên mới cùng đất nước. Hằng năm, khi Nhà nước và các tổ chức vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đều có tên của rất nhiều thương hiệu, doanh nhân, DNQĐ.

Sứ mệnh đặc thù - không thể đo đếm bằng hiệu quả kinh tế đơn thuần

PV: Khác với các thành phần kinh tế khác, DNQĐ mang những đặc thù rất riêng. Thiếu tướng có thể chia sẻ rõ hơn về những giá trị vượt trên hiệu quả đơn thuần về kinh tế mà DNQĐ mang lại?

Thiếu tướng Đào Minh Đạo: DNQĐ không làm kinh tế đơn thuần. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao; đồng thời huy động các nguồn lực hiện có để tham gia phát triển kinh tế. Do đó, hiệu quả của DNQĐ không thể chỉ đo đếm bằng những con số tài chính.

Thiếu tướng Đào Minh Đạo.

Thứ nhất, DNQĐ là lực lượng quan trọng trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại của đất nước, trong đó tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, nghiên cứu sản xuất nhiều chủng loại vũ khí, trang bị và sản phẩm lưỡng dụng có hàm lượng khoa học-công nghệ cao.

Thứ hai, DNQĐ đóng vai trò nòng cốt xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân tại các địa bàn trọng yếu, biên giới, hải đảo. Các đơn vị như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 15, các đoàn kinh tế-quốc phòng đã đứng chân ở những nơi gian khó nhất mà các thành phần kinh tế khác khó vươn tới, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hàng vạn lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia tích cực vào các phong trào xóa đói, giảm nghèo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...

Thứ ba, các doanh nghiệp hạ tầng Quân đội luôn là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước trong thi công các dự án trọng điểm quốc gia, công trình khẩn cấp hay bảo đảm an sinh xã hội. Dấu ấn màu áo xanh Bộ đội Cụ Hồ ghi sâu qua những công trình tái thiết như Làng Nủ, cầu Phong Châu, tuyến cao tốc Bắc-Nam..., thể hiện tinh thần vượt khó, tiến độ thần tốc và tinh thần phục vụ nhân dân. Ngoài ra, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Viettel hay các dịch vụ logistics của Tân Cảng Sài Gòn vừa mang lại nguồn thu lớn, vừa góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.

Tăng trưởng hai con số, vươn tầm thế giới

PV: Để đáp ứng các yêu cầu chiến lược trong giai đoạn mới, DNQĐ cần tập trung vào những phương hướng và giải pháp trọng tâm nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Đào Minh Đạo: Đứng trước yêu cầu phát triển mới, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt ra mục tiêu cho các DNQĐ phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số từ năm 2026, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự bứt phá của nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, các DNQĐ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất là cần phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. DNQĐ cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn liền với sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối.

Thứ hai là tiên phong trong đổi mới sáng tạo và khoa học-công nghệ. DNQĐ cần tập trung đầu tư, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược; gia tăng giá trị sản xuất thay vì chỉ chạy theo sản lượng đơn thuần.

Thứ ba là chuyển dịch vai trò từ nhà thầu sang nhà đầu tư. Đối với các dự án hạ tầng lớn, mục tiêu là nâng cao năng lực để DNQĐ trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án kinh tế kết hợp quốc phòng. Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đang chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về vốn điều lệ, tạo điều kiện tăng quy mô hoạt động để các DNQĐ đủ sức dẫn dắt các thành phần kinh tế khác theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư là quyết liệt sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, tăng quy mô và năng lực hoạt động; vươn tầm quốc tế. Xây dựng các DNQĐ mang tầm vóc khu vực và toàn cầu. Tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế của Viettel, Tân Cảng Sài Gòn..., phấn đấu có nhiều DNQĐ gia nhập tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, châu Á và hướng tới những vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới.

PV: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!