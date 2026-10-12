Thương tâm hai học sinh bị ngã dưới giếng nước

Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng cho biết, vào chiều qua (11/10), trên địa bàn phường Hồng An xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại giếng Giáng khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 cùng ngày, người dân Tổ dân phố Đại Bản (phường Hồng An) phát hiện thi thể cháu P.V.N (SN 2020, học sinh Trường Tiểu học Đại Bản) và cháu B.Đ.M (SN 2021, học sinh Trường Mầm non Đại Bản) tại giếng Giáng. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể hai nạn nhân lên bờ và tiến hành điều tra vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra khu vực nơi hai học sinh gặp nạn. Ảnh: Hồng Nhung.

Liên quan đến vụ việc trên, hôm nay 12/10, Đoàn công tác UBND TP Hải Phòng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên hai gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đề nghị các ngành, đoàn thể và địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em thiếu nhi. Thường xuyên giám sát, chủ động triển khai các biện pháp che chắn, phòng ngừa để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là tại những khu vực có ao, hồ và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.