Thi công trong lòng núi thủy điện tích năng Bác Ái

Đến nay, các hạng mục thi công đều đạt và vượt tiến độ (đạt hơn 6km/16km đường hầm, hoàn thành 208m chiều dài và 25/53m chiều cao nhà máy ngầm), được EVN đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của cán bộ, nhân viên Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô trong quá trình thi công các đường hầm của Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái.

Trung tá Lê Đình Lam, Phó trưởng phòng Kỹ thuật trang bị Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu triển khai kế hoạch thi công cho các đơn vị trong dự án.

Máy khoan hầm chuyên dụng Boomer L2D thi công đường hầm dự án.

Kiểm tra thi công hầm trong lòng núi.

Gia cố khung vòm trước khi đổ bê tông.

Đường hầm tiến sâu vào lòng núi theo thời gian.

Vận chuyển thiết bị vào thi công hầm.