Thi công trong lòng núi thủy điện tích năng Bác Ái
Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái trên địa bàn xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa thuộc công trình năng lượng nhóm A (cấp đặc biệt), do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư; Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đứng đầu liên danh nhà thầu xây dựng dự án.
Đến nay, các hạng mục thi công đều đạt và vượt tiến độ (đạt hơn 6km/16km đường hầm, hoàn thành 208m chiều dài và 25/53m chiều cao nhà máy ngầm), được EVN đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của cán bộ, nhân viên Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô trong quá trình thi công các đường hầm của Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/thi-cong-trong-long-nui-thuy-dien-tich-nang-bac-ai-1060362