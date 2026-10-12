Người dân ghi lại được cảnh tượng 'nổi da gà' ngoài đường

Một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến, biến những con đường yên bình ở phía tây đảo Sicily, Italy, thành khung cảnh hỗn loạn chỉ trong chốc lát. Ô tô bị lật úp, nhiều công trình bị phá hủy, hàng loạt người bị thương. Trước sức tàn phá dữ dội của thiên nhiên, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương chạy đua với thời gian để ứng phó và hỗ trợ các nạn nhân. Hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp liên tiếp được ghi nhận, cho thấy mức độ nghiêm trọng của trận lốc xoáy.

The Sun đưa tin ngày 9/10, hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra dọc bờ biển Marsala, thuộc tỉnh Trapani, phía tây Sicily. Những cột bụi khổng lồ cuộn lên, cuốn theo đất đá và mảnh vỡ, khiến nhiều khu vực dân cư rơi vào cảnh hỗn loạn.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những cột lốc xoáy xuất hiện gần cảng lịch sử Lilybæan, di chuyển qua khu vực ven biển với sức gió mạnh. Một số ô tô bị lật, phương tiện hư hỏng nghiêm trọng, trong khi mái nhà bị thổi bay và nhiều tuyến đường ngổn ngang vật liệu đổ vỡ.

Theo báo cáo địa phương được The Sun dẫn lại, ít nhất hai người bị thương nặng sau khi chiếc xe của họ bị gió mạnh hất khỏi đường và rơi xuống vực. Tình trạng sức khỏe cụ thể của các nạn nhân chưa được công bố.

Đáng chú ý, vòi rồng còn ảnh hưởng đến trường học Alcide De Gasperi tại Strasatti. Theo báo La Sicilia, hiện tượng được mô tả là vòi rồng kép xảy ra trong giờ học, khiến giá sách đổ, cửa sổ vỡ và học sinh, giáo viên hoảng loạn. Một số học sinh được cho là bị thương. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ những người gặp nạn.

Một người dân địa phương chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ chưa từng trải qua nỗi sợ hãi lớn như vậy. Theo người này, cột lốc xoáy đã tăng kích thước gấp bốn lần chỉ trong khoảng hai phút, khiến những người chứng kiến không khỏi kinh hoàng.

Sức tàn phá của cơn lốc không chỉ giới hạn ở khu dân cư. Nhiều cây cổ thụ bị bật gốc, kho chứa nông sản hư hại và phương tiện nằm ngổn ngang sau khi gió quét qua. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều khu vực ven biển chịu ảnh hưởng đáng kể.

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cầu cứu, triển khai tìm kiếm, hỗ trợ người bị thương và kiểm tra các khu vực nguy hiểm. Các đội ứng cứu đồng thời xử lý những nguy cơ từ cây đổ, công trình hư hỏng và phương tiện bị lật.

Theo thông tin ban đầu, giông bão và mưa lớn đã kéo dài nhiều giờ tại tỉnh Trapani và khu vực ven biển Tyrrhenian. Điều kiện thời tiết bất lợi làm gia tăng rủi ro đối với người dân, đặc biệt tại những khu vực trống trải và gần bờ biển.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến các khu vực chịu ảnh hưởng, tránh xa công trình hư hỏng và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Công tác khắc phục hậu quả, đánh giá thiệt hại và xác minh thông tin về những người bị thương đang được triển khai.

Vụ việc tại Sicily cho thấy sức tàn phá đáng sợ của vòi rồng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.