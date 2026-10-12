Đại sứ Lê Thị Thu trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Na Uy

Đại sứ Lê Thị Thu chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại Na Uy. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy)

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Lê Thị Thu chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Na Uy.

Trong trao đổi với Quốc vương Haakon VIII, Đại sứ Lê Thị Thu bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm trọng trách lớn tại Na Uy; nhấn mạnh mong muốn và nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển.

Đại sứ cũng thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách phát triển đất nước của Việt Nam; bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác, vì lợi ích của người dân hai nước.