Nhận định bóng đá CAHN vs CA TPHCM: Derby nảy lửa

CAHN vs CA TPHCM là một trong những trận cầu đinh của vòng 7 LPBank V-League. Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên BXH, cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, khi cả hai đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để duy trì cuộc đua vô địch.

Trước vòng đấu này, CAHN trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại V-League. Những kết quả hòa SLNA, Thanh Hóa và thất bại trước Hà Nội FC khiến đoàn quân của HLV Polking đang gặp bất lợi về điểm số trong nhóm dẫn đầu. Vì thế, lấy trọn 3 điểm trước CA TPHCM không chỉ giúp CAHN giải tỏa áp lực mà còn khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ.

Vấn đề khiến HLV Polking lo nhất chính là thể lực. Việc vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Kyoto Sanga tại Cúp C1 châu Á khiến các cầu thủ CAHN không có thể trạng tốt nhất, chưa kể gặp phải những chấn thương.

Trận CAHN vs CA TPHCM rất đáng chờ đợi.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy cùng chất lượng đội hình vẫn là cơ sở để CAHN hướng đến mục tiêu chiến thắng. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Quang Vinh, Quang Hải, Đình Bắc, Alan... đội bóng ngành Công an nếu chơi đúng sức vẫn có thể tạo nên sự khác biệt.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CA TPHCM có sự khởi đầu tích cực. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Arthur Diles giành 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, qua đó đứng thứ 6 trên BXH.

Dù không sở hữu đội hình có chiều sâu và chất lượng đồng đều như đối thủ, CA TPHCM vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh ở mùa giải năm nay. Đặc biệt là ở mặt trận phòng ngự, đội bóng này mới chỉ để lọt lưới 4 bàn, ngang bằng với CAHN.

Dù vậy, thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước cho thấy CA TPHCM vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Hàng công mới ghi được 6 bàn sau 6 vòng đấu cũng là điểm hạn chế mà HLV Arthur Diles cần sớm khắc phục. Với việc vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam, đây là động lực rất lớn để tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức thể hiện.

Trận đấu tại Hàng Đẫy là thử thách lớn đối với đội bóng phía Nam, nhưng Tiến Linh và các đồng đội không hề e ngại đối thủ. Nếu thi đấu hết khả năng, CA TP.HCM hoàn toàn có thể giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách này.

Ở các trận còn lại trong ngày, HAGL tiếp đón Hà Nội FC với quyết tâm có điểm. Trên sân Ninh Bình, Hoàng Đức và các đồng đội được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm trước tân binh Bắc Ninh, trong khi SLNA hướng tới trận thứ 7 bất bại khi làm khách trên sân của Hải Phòng.

Lịch đấu vòng 7 V-League

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