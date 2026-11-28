Môn bóng chuyền hơi thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cùng tinh thần “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên”, thời gian qua, phong trào TDTT trên địa bàn xã vùng cao Đức Nhàn luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đến nay, toàn xã có 2.345/7.494 người tập luyện TDTT thường xuyên, đạt 31,3%. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao từng bước được đầu tư, với 9/10 thôn có nhà văn hóa, sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi và điểm tập luyện thể thao ngoài trời.

Nhiều môn thể thao trở thành hoạt động thường xuyên của người dân ở các lứa tuổi, tiêu biểu như bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, bóng đá, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... Các thôn Bản Hạ, Mường Chiềng, Chum Nưa và Suối Nánh là những điểm sáng trong phong trào. Vào mỗi buổi chiều, các sân tập lại rộn ràng tiếng bóng, tiếng cổ vũ và những hoạt động giao lưu, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng sau những giờ lao động.

Cùng với duy trì tập luyện thường xuyên, xã Đức Nhàn tổ chức nhiều giải đấu phong trào, tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân.

Thực hiện kế hoạch Đại hội TDTT xã Đức Nhàn lần thứ I, năm 2025-2026, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, tháng 4/2026, Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã tổ chức khai mạc Giải Kéo co - Đẩy gậy - Bắn nỏ tại sân vận động xã. Tiếp đó, chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 30/8/2026, xã tổ chức khai mạc Giải bóng đá sân 7 nam với sự tham gia của 8 đội bóng, thu hút đông đảo vận động viên và người dân cổ vũ.

Bắn nỏ là môn thể thao truyền thống được người dân duy trì tập luyện và tham gia thi đấu tại các giải thể thao của xã.

Từ phong trào thể thao cơ sở, nhiều nhân tố tiêu biểu đã được phát hiện, trưởng thành và đạt thành tích tại các giải đấu cấp tỉnh. Tiêu biểu là vận động viên Bùi Thị Quanh, sinh năm 1990, ở thôn Suối Nánh, hiện là giáo viên Trường Mầm non Đức Nhàn. Tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, chị giành giải Ba môn đẩy gậy ở hạng cân 51-54 kg. Trước đó, chị từng đoạt 2 huy chương Vàng tại các giải đấu cấp xã.

Chị Quanh cho biết, bản thân chưa có điều kiện tập luyện bài bản hay được huấn luyện viên hướng dẫn chuyên sâu, chủ yếu tự tập tại nhà, tham khảo kỹ thuật qua mạng và tham gia thi đấu theo sự phân công của địa phương. Bên cạnh đẩy gậy, chị còn tập luyện cầu lông để nâng cao sức khỏe. Chị mong muốn, thời gian tới có điều kiện được huấn luyện bài bản hơn, tiếp tục trau dồi kỹ thuật và nâng cao thành tích ở những giải đấu tiếp theo.

Câu chuyện của chị Quanh cũng cho thấy, những khó khăn trong phát triển TDTT quần chúng ở xã vùng cao Đức Nhàn. Do địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, việc tập hợp người dân tham gia các hoạt động thể thao còn gặp trở ngại. Bên cạnh đó, số lượng câu lạc bộ thể thao chuyên biệt còn hạn chế, đội ngũ huấn luyện viên có chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu, khiến những vận động viên có năng khiếu chưa có nhiều cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng bài bản.

Đồng chí Hoàng Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn cho biết: “Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng đông người dân tham gia, gắn với các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Tuy nhiên, để phong trào phát triển sâu rộng và bền vững, thời gian tới, xã tiếp tục duy trì, mở rộng các giải đấu truyền thống; khai thác hiệu quả hệ thống nhà văn hóa, sân bãi hiện có; từng bước tháo gỡ khó khăn, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ thể thao. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, tạo nguồn vận động viên tham gia các giải đấu, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn”.