Sáng 28/11, U17 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi kết thúc hành trình tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), toàn đội rời Doha vào tối 27/11 và trở về nước vào sáng hôm sau.

HLV Cristiano Roland có mặt tại sân bay Nội Bài (Ảnh: VFF).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu năm nay.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Dù phải đối đầu với những đội bóng được đánh giá cao hơn, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và để lại ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ bóng đá thế giới.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam gây bất ngờ khi sớm có bàn thắng dẫn trước Bỉ. Tuy nhiên, trước sức ép của đương kim á quân châu Âu, thầy trò HLV Cristiano Roland không thể bảo toàn lợi thế và chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3.

Đến lượt trận thứ hai, đội bóng áo đỏ tiếp tục tạo ra màn trình diễn đáng nhớ trước New Zealand. Dù ba lần bị dẫn trước, U17 Việt Nam đều tìm được bàn gỡ hòa, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 3-3 và giành điểm số đầu tiên tại World Cup.

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước Mali và nhận thất bại 0-2. Kết quả này khiến thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại vòng bảng với 1 điểm, ghi 5 bàn và để thủng lưới 8 lần. Dù đứng thứ ba bảng G, U17 Việt Nam không nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp.

Chia sẻ với truyền thông, trợ lý HLV Hoàng Đình Tùng bày tỏ: "Được chứng kiến các cầu thủ tập luyện, thi đấu ở sân chơi World Cup là niềm tự hào rất lớn. Họ là đại diện cho tất cả cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam đi ra thế giới. Ở lứa tuổi U17, họ đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm".

Các cầu thủ U17 Việt Nam trở về nước sau hành trình tại World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Theo cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, việc các cầu thủ trẻ ghi được 5 bàn thắng tại World Cup là thành quả đáng ghi nhận sau quá trình chuẩn bị và tập luyện. Đặc biệt, trước khi giải đấu diễn ra, U17 Việt Nam không được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh với những đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và trình độ chuyên môn vượt trội.

Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ vẫn cho thấy khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội, nhất là trong hai trận gặp Bỉ và New Zealand. "Đó là tín hiệu đáng mừng. Không phải ngẫu nhiên U17 Việt Nam ghi được nhiều bàn đâu. Đó là kết quả của cả quá trình tập luyện vất vả, chăm chỉ của các cầu thủ. Tôi nghĩ 5 bàn đó đến rất xứng đáng", trợ lý HLV Hoàng Đình Tùng cho hay.

Đánh giá về các bàn thắng của U17 Việt Nam, trợ lý của HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh vai trò của công tác chuẩn bị và sự quyết tâm từ các cầu thủ. "Các thành viên ban huấn luyện chúng tôi cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn các cầu thủ trong các buổi tập. Họ đã thể hiện được khát khao ghi bàn, cũng như sự lạnh lùng, dứt khoát mỗi khi có cơ hội trên sân", ông chia sẻ.

Sau khi trở về nước, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ trở lại CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị tham dự các giải đấu trẻ trong thời gian tới.