Các trận tứ kết dung đồng đội nam phong trào đã diễn ra với những cuộc so tài quyết liệt. Ảnh: Ngân Hà

Trong buổi sáng 28-11, 4 trận tứ kết nội dung đồng đội nam phong trào đã diễn ra với những cuộc so tài quyết liệt. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tranh suất vào bán kết, vì vậy mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng.

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa CLB Vieted 3 và đội Hải Phòng 1. Đây đều là những đơn vị có chuyên môn tốt, từng giành huy chương tại Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng qua nhiều năm.

Ở hai trận đầu tiên, đội Hải Phòng 1 thể hiện ưu thế khi liên tiếp giành chiến thắng với cùng tỷ số 3-0. Tuy nhiên, CLB Vieted 3 không dễ dàng bỏ cuộc. Tại trận thứ ba, tay vợt Văn Vương (CLB Vieted 3) ngược dòng đánh bại Việt (Hải Phòng 1) với tỷ số 3-2. Tiếp đó, Khải Thành (CLB Vieted 3) vượt qua Hiển (Hải Phòng 1) cũng với tỷ số 3-2, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Ở trận đấu thứ năm mang tính quyết định, tay vợt Đạt (Hải Phòng 1) thi đấu xuất sắc, thắng 3-1 trước Quốc Nam (CLB Vieted 3), qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội Hải Phòng 1.

Sau loạt trận tứ kết, Ban tổ chức đã xác định 4 đội giành quyền vào bán kết nội dung đồng đội nam phong trào, gồm: Hải Phòng 1, CLB Mobi Hoàng Chốp, CLB KS Team 2 (ABC) và Hải Phòng 2.

Cặp Đỗ Lê Vân Linh – Đỗ Lê Vân Chi của đội Lâm Đồng (bên trái) và cặp Phan Thanh Trúc – Lê Thị Bảo An (Hà Nội). Ảnh: Ngân Hà

Ở nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi, các tay vợt trẻ tiếp tục mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn. Đáng chú ý là cuộc so tài giữa cặp Đỗ Lê Vân Linh – Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng) và cặp Phan Thanh Trúc – Lê Thị Bảo An (Hà Nội).

Cặp chị em Đỗ Lê Vân Linh – Đỗ Lê Vân Chi là những gương mặt thuộc đội tuyển trẻ nữ quốc gia, từng tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, giành Huy chương vàng Giải bóng bàn Thiếu niên, nhi đồng quốc gia, Huy chương bạc Giải bóng bàn Đông Nam Á... Trong khi đó, Phan Thanh Trúc và Lê Thị Bảo An cũng là hai tay vợt trẻ giàu tiềm năng của Hà Nội.

Cặp VĐV Thanh Trúc – Bảo An của đội Hà Nội mới 12 tuổi. Ảnh: Ngân Hà

Với trình độ và kinh nghiệm thi đấu vượt trội, cặp Vân Linh – Vân Chi đã giành chiến thắng 3-0 trước Thanh Trúc – Bảo An, qua đó giành quyền đi tiếp.

Chiều 28-11, giải tiếp tục diễn ra các nội dung quan trọng gồm: bán kết đồng đội nam phong trào, vòng 16 đơn nữ dưới 45 tuổi, vòng loại đôi nam lãnh đạo, vòng bảng đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam trên 45 tuổi.

Kết quả thi đấu sáng 28-11:

Nội dung đồng đội nam phong trào:

Hải Phòng 2 thắng 3-1 CLB Công an Nhân dân T&T 2.

CLB Mobi Hoàng Chốp thắng 3-0 CLB Công an Nhân dân T&T.

CLB KS Team 2 (ABC) thắng 3-1 đội Trẻ Hà Nội (XYZ).

Hải Phòng 1 thắng 3-2 CLB Vieted 3.

Nội dung đôi nam lãnh đạo:

Tuấn – Sơn (AEG Media) thắng 3-0 Quân – Hoàng (Tập đoàn PetroVN).

Bình – Luân (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu) thắng 3-0 Hồng – Hà (NXB Giáo dục Việt Nam).

Vầng – Hiền (Tập đoàn TM DaiHoaPhat) thắng 3-0 Thanh – Thắng (Công ty VGroup).

Tuấn – Sơn (AEG Media) thắng 3-2 Thắng – Kiên (Công ty Hòa Phát).

Hải – Hoàng (Nghệ An) thắng 3-0 Nguyên – Hưng (Công ty May Thăng Long).

Nam – Diện (KS Team) thắng 3-0 Thoa – Hải (Cục An ninh).

Quân – Hoàng (Tập đoàn Petro Việt Nam) thắng 3-0 Thắng – Kiên (Công ty Hòa Phát).

Nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi:

Chiến – Chi (Golden Palace Lê Văn Lương) thắng 3-2 Tiến – Ngân (AEG Media).

Giang – Dịu thắng 3-0 Hoàng – Trang (Golden Palace Lê Văn Lương).

Đại – Hà (Công ty CP Bluesofts) thắng 3-0 Vũ – Hà (CLB Xuân Diện).

Ngọc – Thúy (Thái Nguyên) thắng 3-0 Huy – Nga (Tập đoàn PetroVN).

Dương – Hậu (Vinhome GH1 TP Hồ Chí Minh) thắng 3-2 Tuấn – Thủy (Thanh Hóa).

Tuấn – Thương (Table Tennis Review) thắng 3-0 Tuấn – Oanh (CLB Thái Hà).

Hà – Minh (CLB Long Biên) thắng 3-1 Lâm – Thúy (Thái Nguyên).

Bách – Hương (Vinhome GH1 TP Hồ Chí Minh) thắng 3-0 Sinh – Quan (CLB Ba Đình).

Quang – Bình (Thăng Long Ciputra) thắng 3-0 Cường – Phương Anh (CLB Ba Đình).

Ngọc – Thúy (Thái Nguyên) thắng 3-0 Doanh – Hoa (CLB Giải Phóng).

Huy – Nga (Tập đoàn PetroVN) thắng 3-0 Doanh – Hoa (CLB Giải Phóng).

Trung – Liễu (CLB Đồng Tiến) thắng 3-0 Sinh – Quan (CLB Ba Đình).

Võ – Loan (Quảng Ninh – TP Hồ Chí Minh) thắng 3-0 Cường – Phương Anh (CLB Ba Đình).

Hùng – Giang (CLB Long Biên) thắng 3-2 Mai – Thu (CLB Mipec).

Hà – Minh (CLB Long Biên) thắng 3-1 Tuấn – Thương (Table Tennis Review).

Tuấn – Hương (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội) thắng 3-0 Đại – Hà (Công ty CP BlueSofts).

Lâm – Thúy (Thái Nguyên) thắng 3-0 Tuấn – Oanh (CLB Thái Hà).

Tuấn – Thủy (Thanh Hóa) thắng 3-2 Giang – Dịu (Vieted).

Bách – Hương (Vinhome GH1 TP Hồ Chí Minh) thắng 3-0 Trung – Liễu (CLB Đồng Tiến).

Tiến – Ngân (AEG Media) thắng 3-0 Hải – Hương (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội).

Dương – Hậu (Vinhome GH1 TP Hồ Chí Minh) thắng 3-2 Hoàng – Trang (Golden Palace Lê Văn Lương).

Nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi:

My – Ninh (Công an Nhân dân T&T) thắng 3-1 Dương – Châu (Happy Cake).

Yến – Giang (Shop Dũng Vân) thắng 3-0 Hường – Mai (Quân đội).

Lan Anh – Thảo (Sao Biển Hải Dương) thắng 3-2 Dung – Hà (Tập đoàn Petro Việt Nam).

Trúc – An (Hà Nội) thắng 3-1 Kiều Anh – Lê (Nghệ An).

Mai – Hà (CLB Long Biên) thắng Trúc – Ánh (Trung tâm Bóng bàn Danh Phong) (chưa có tỷ số).

Hằng – Hương (Quân đội) thắng 3-1 Dương – Châu (Happy Cake).

Ngân – Ngân (Vieted) thắng 3-1 Hà – Thủy (Công ty CP Bluesofts).

My – Ninh (Công an Nhân dân T&T) thắng 3-0 Trang – Ngân (Tập đoàn PetroVN).

Trang – Nguyệt (Hải Phòng) thắng 3-0 Thảo – Linh (Hà Nội).

Nhi – Linh (Pingpong Club Tây Hồ) thắng 3-0 Vy – Chi (Quân đội).

Ngọc – Tú (CLB Table Tennis Review) thắng 3-2 Ngân – My (Hưng Yên).

Trang – Nguyệt (Hải Phòng) thắng 3-2 Ngân – Ngân (CLB Vieted).

Linh – Chi (Lâm Đồng) thắng 3-0 Trúc – An (Hà Nội).

Giang – Hương (Pingpong Club Tây Hồ) thắng 3-0 Yến – Giang (Shop Dũng Vân).

Hằng – Hương (Quân đội) thắng 3-0 Trang – Nga (Tập đoàn Petro Việt Nam).