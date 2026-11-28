Sông Lam Nghệ An thực sự là hiện tượng đáng chú ý nhất từ đầu mùa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ đang trình diễn bộ mặt đầy sức sống, không chỉ ở tinh thần chiến đấu mà còn trong cách tổ chức lối chơi.

Luizao (áo vàng) là hợp đồng đáng chú ý của Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng xứ Nghệ bay cao mùa này.

Chiến thắng 1-0 trước Ninh Bình là minh chứng mới nhất cho sự tiến bộ đó. Đáng chú ý, Ninh Bình không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang sở hữu lực lượng chất lượng và hừng hực khí thế.

Tuy nhiên, sự thất thường tiếp tục khiến họ phải trả giá. Sai lầm của Lucas Turci trong tình huống dẫn đến bàn thua duy nhất đã tạo điều kiện để Luizao ghi bàn vào lưới thủ môn Văn Lâm.

Trong khi Ninh Bình bộc lộ những vấn đề ở hàng thủ, Sông Lam Nghệ An lại cho thấy sự bổ sung nhân sự rất hiệu quả. Luizao đang trở thành hợp đồng chất lượng, liên tục ghi bàn và tạo ra khác biệt trên hàng công.

Ở tuyến dưới, Jairo mang đến sự chắc chắn cần thiết, giúp đội bóng xứ Nghệ có được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đây là nền tảng quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn duy trì thành tích bất bại.

Công an Hà Nội không thể thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Nam Định sau vòng 9.

Ở trận đấu còn lại trong nhóm đầu, Nam Định và Công an Hà Nội chia điểm sau màn so tài không có bàn thắng. Công an Hà Nội chơi khá tốt nhưng không thể khuất phục đội đầu bảng. Việc phải phân sức cho nhiều đấu trường đang đặt ra thách thức lớn với thầy trò huấn luyện viên Polking.

Tham vọng chinh phục cả V-League lẫn đấu trường châu lục khiến đội bóng của Quang Hải phải đối mặt với bài toán thể lực và chiều sâu đội hình. Những tiền đạo như Alan, Perea... liên tục cày ải và sẽ không biết điều gì xảy ra nếu thêm trụ cột nghỉ dài hạn như Đình Bắc.

Sau vòng 9, Nam Định có 20 điểm, tiếp tục dẫn đầu bản Công an Hà Nội có 15 điểm và vẫn còn trận đá bù với Bắc Ninh. Khoảng cách giữa bốn đội lần lượt chỉ là 3-5 điểm, khiến cuộc đua vô địch đáng chú ý.