Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chương trình biểu diễn chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) hứa hẹn trở thành một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Không chỉ giới thiệu khả năng đặc biệt của những “chiến binh bốn chân”, chương trình còn tái hiện sinh động quá trình huấn luyện, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chó nghiệp vụ trong quân đội.

Các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ biên phòng tập luyện cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Chương trình được xây dựng với bốn phần: “Những người bạn trung thành”, “Những người bạn tài năng”, “Những người bạn dũng cảm” và “Những người bạn thân thiện”. Mỗi phần mang một sắc thái riêng, kết hợp giữa kỹ năng nghiệp vụ, tính kỷ luật, sự dẻo dai và những khoảnh khắc gần gũi, đáng yêu của chó nghiệp vụ.

Những người bạn trung thành và tài năng

Mở đầu chương trình là màn tập hợp đội hình của các huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ. Từ đội hình chữ X đến vòng tròn, từng bước di chuyển được thực hiện đồng đều, chính xác, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa người điều khiển và những người bạn bốn chân.

Khán giả sẽ được chứng kiến các động tác nằm, ngồi, đứng theo khẩu lệnh; khả năng điều khiển từ xa bằng tín hiệu; đặc biệt là nội dung chó nghiệp vụ giữ nguyên vị trí khi đội hình huấn luyện viên di chuyển cách xa từ 5m đến 7m. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi quá trình rèn luyện bền bỉ, sự tập trung và tính kỷ luật cao.

Chó nghiệp vụ thực hiện động tác theo khẩu lệnh, duy trì đội hình chính xác.

Điểm nhấn của phần trình diễn là những kỹ năng nâng cao. Chó nghiệp vụ sẽ di chuyển tiến, lùi qua giữa hai chân huấn luyện viên; đi bằng hai chân sau; xoay vòng, nằm, bò, giả chết và bật nhảy qua đầu người điều khiển. Mỗi động tác đều đòi hỏi thể lực, khả năng định hướng và sự tin tưởng giữa huấn luyện viên với chó nghiệp vụ.

Màn trình diễn kỹ năng nâng cao, thể hiện sự khéo léo và phối hợp ăn ý.

Suỵt! Khẽ thôi bạn ơi!

Cú nhảy ngoạn mục.

Khứu giác đặc biệt - khả năng phát hiện mục tiêu

Ở phần “Những người bạn tài năng”, khán giả sẽ được tìm hiểu khả năng giám biệt nguồn hơi của chó nghiệp vụ - một kỹ năng quan trọng trong công tác kiểm soát ma túy, thuốc nổ và hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn.

Trên sân biểu diễn, 10 kiện hành lý được bố trí gần giống nhau. Một kiện hành lý có chứa nguồn hơi mẫu được đặt vào vị trí do khán giả lựa chọn. Chó nghiệp vụ sẽ lần lượt kiểm tra từng kiện, sử dụng khứu giác nhạy bén để xác định mục tiêu. Thử thách được thực hiện thêm một lần với vị trí thay đổi, giúp khán giả trực tiếp quan sát khả năng phát hiện và báo hiệu của chó nghiệp vụ.

Chó nghiệp vụ kiểm tra các kiện hành lý trong nội dung giám biệt nguồn hơi.

Một tình huống giả định khác đưa người xem đến với hoạt động kiểm soát tại cửa khẩu. Trong vai trò hỗ trợ lực lượng chức năng, chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý, người, phát hiện nguồn hơi nghi vấn được cất giấu. Qua đó, chương trình giới thiệu cách chó nghiệp vụ góp phần phát hiện sớm nguy cơ, hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn.

Huấn luyện viên điều khiển chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý trong tình huống giả định.

Không chỉ biểu diễn, chương trình còn dành cơ hội để khán giả trực tiếp trải nghiệm trò chơi “Tìm kiếm đồ vật”. Người tham gia lựa chọn một chú chó bông, tạo nguồn hơi mẫu, đặt đồ vật vào một trong 10 kiện hành lý và tự chọn cặp huấn luyện viên - chó nghiệp vụ thực hiện thử thách. Sự hồi hộp khi chờ đợi kết quả, cùng khả năng tìm đúng đồ vật của những chú chó sẽ tạo nên những khoảnh khắc giao lưu sôi động.

Bản lĩnh trong tình huống chiến đấu

Chương “Những người bạn dũng cảm” mở ra không khí mạnh mẽ, giàu kịch tính với phần biểu diễn nghệ thuật kết hợp kỹ năng tác chiến. Các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ sân khấu hóa những hoạt động thường ngày trên thao trường bằng âm nhạc, động tác võ thuật và sự phối hợp đồng bộ.

Tiếp đó là tình huống giả định đánh bắt nhóm đối tượng có vũ khí, vận chuyển trái phép chất cấm qua biên giới. Lực lượng phục kích bí mật cơ động, chó nghiệp vụ giữ yên trong đội hình, sẵn sàng xuất kích. Khi có hiệu lệnh, chó nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận, cắn giữ mục tiêu; các chiến sĩ phối hợp áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.

Chó nghiệp vụ trong màn biểu diễn tình huống chiến đấu.

Đằng sau những màn trình diễn là quá trình huấn luyện nghiêm túc và những nhiệm vụ thực tế. Chó nghiệp vụ Biên phòng đã tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 (Huế), Hướng Hóa (Quảng Trị), thôn Làng Nủ (Lào Cai), Mường Than (Lai Châu), cũng như các nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela. Những đóng góp ấy góp phần lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trách nhiệm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ.

Những người bạn thân thiện

Khép lại chương trình là phần “Những người bạn thân thiện”. Trong đội hình điều lệnh, các chú chó nghiệp vụ mang theo những giỏ quà và bông hồng trao tặng khán giả. Món quà nhỏ thay lời cảm ơn, đồng thời tạo nên hình ảnh gần gũi, ấm áp giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chó nghiệp vụ mang giỏ quà lưu niệm tặng khán giả tại triển lãm.

Với sự kết hợp giữa tính chính quy, kỹ năng nghiệp vụ, yếu tố bất ngờ và giao lưu trực tiếp, chương trình của Trường Trung cấp 24 Biên phòng không chỉ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn, mà còn giúp công chúng hiểu hơn về vai trò, khả năng và sự gắn bó đặc biệt giữa huấn luyện viên với chó nghiệp vụ - những người bạn trung thành của Bộ đội Biên phòng Việt Nam.