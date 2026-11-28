Vòng 9 V.League ngày 28/11 có ba trận. Bắc Ninh gặp Đà Nẵng cùng giờ với trận Công an TP.HCM – HAGL. Trận đấu muộn nhất trong ngày là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Matheus Cunha (Manchester United, trái) và Mathias Jensen (Brentford) đối đầu nhau tại vòng 12 Ngoại hạng Anh. ( Ảnh minh họa)

Tại Ngoại hạng Anh, trận Leeds United – Coventry City diễn ra cùng giờ với trận MU – Brentford. Rạng sáng 29/11, Aston Villa làm khách trên sân Ipswich Town lúc 00h30. Cũng trong khung giờ này, Atlético Madrid gặp Elche tại La Liga.

Loạt trận rạng sáng 29/11 còn có Inter Milan gặp Genoa tại Serie A và PSG tiếp Lorient tại Ligue 1, cùng lúc 02h45. Real Madrid gặp Alavés lúc 03h00.