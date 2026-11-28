Sau những khởi đầu ấn tượng tại V-League, CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang rơi vào giai đoạn khó khăn và tụt sâu xuống cuối bảng xếp hạng, sau khi thua liên tiếp trước SHB Đà Nẵng 0 - 1, Công an Hà Nội 1 - 2, Hà Tĩnh 1 - 2. Hiện đội đang tạm đứng thứ 9, với 10 điểm. Gặp đội bóng cũng đang có phong độ xuống thấp là HAGL ở vòng 9 này, thầy trò HLV Arthur Diles thể hiện quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thầy trò HLV Arthur Diles quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng ở vòng đấu này. Ảnh: CA TPHCM FC

Điểm yếu dễ nhận thấy nhất của thầy trò HLV Arthur Diles thời gian gần đây là sự thiếu ý tưởng khi phải đóng vai cửa trên. Dù sở hữu trên hàng công không ít gương mặt đình đám như Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, sức mạnh tấn công của Công an TP Hồ Chí Minh lại rất khiêm tốn. Họ thường chơi khá ổn định trong thế trận phòng ngự phản công, nhưng lại bộc lộ nhiều lúng túng và mất tập trung mỗi khi buộc phải dâng cao áp đặt lối chơi để tìm kiếm chiến thắng.

Với lợi thế sân nhà, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ phải giải quyết tốt trận đấu được ví như “6 điểm” này để sớm thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Đây cũng là trận đấu cuối Công an TP Hồ Chí Minh đá ở sân Bình Dương, trước khi trở về sân Thống Nhất để làm sân nhà. Chiến thắng ở vòng đấu này gần như được xem như nhiệm vụ bắt buộc. Ngoài 3 điểm đơn thuần nhằm cải thiện thứ hạng, màn trình diễn ấn tượng còn giúp đội chủ nhà khôi phục niềm tin cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Trận thắng Buriram ở giải CLB Đông Nam Á mới đây đã phần nào giải tỏa tâm lý căng thẳng khi thành tích không tốt ở đấu trường trong nước của các cầu thủ Công an TP Hồ Chí Minh.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, CA TP Hồ Chí Minh thắng 2, hoà 1 và thua 2 trước HAGL.

Với HAGL, phong độ của đội bóng phố Núi thời gian gần đây cũng không tốt khi thua tới 4 trong 5 trận đấu gần nhất. Sau những thất bại trước Thanh Hóa 1 - 2, Bắc Ninh 0 - 1, SLNA 0 - 2 và Ninh Bình 3 - 4, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và chỉ xếp trên đội cuối bảng Đồng Nai (4 điểm). Mới có được 6 điểm, đội bóng chủ sân Pleiku đang đối diện nguy cơ chìm sâu hơn nếu không sớm cải thiện.

Những chuyến đi xa càng trở thành ác mộng của đội bóng phố Núi khi họ là đội có thành tích kém nhất khi chơi trên sân khách ở LPBank V-League mùa này: không trận thắng, giành 0 điểm, thủng lưới nhiều nhất. Tuy nhiên, HAGL chính là đối thủ khá “kỵ-giơ” với Công an TP Hồ Chí Minh. Đội bóng phố Núi cũng tỏ ra khá có duyên mỗi khi thi đấu trên sân Bình Dương. Điều đó sẽ giúp họ có phần thoải mái về mặt tâm lý hơn so với đội chủ nhà.

Không có nhiều cơ sở để HAGL tự tin trong chuyến làm khách lần này sau chuỗi kết quả thất thường. Dù vậy, chiến thắng 2 - 1 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku cho thấy đội bóng phố Núi vẫn có khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt những sai sót của đối phương.

Trận đấu giữa Công an TP Hồ Chí Minh và HAGL ở vòng 9 LPBank V-League 2026 - 2027 sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 28/11.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Công an TP Hồ Chí Minh: Lê Giang, Nhật Minh, Quang Kiệt, Phi Hoàng, Hoàng Phúc, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Narvaez, Tiến Linh, Aldiar.

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Bassilio Cesar, Robson Alves, Anh Tài, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Jacintho Lucas, Gia Bảo, Luann Augusto.