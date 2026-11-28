Các vận động viên tranh tài ở môn Dân vũ.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27/11 đến hết ngày 29/11/2026, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn, viên chức và người lao động đến từ 14 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn thi đấu gồm: Cầu lông, Pickleball, Bóng bàn và Dân vũ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu nhiệt tình và quyết tâm cao, các vận động viên đã mang đến ngày hội không khí thể thao sôi nổi, hào hứng. Những trận đấu hấp dẫn, những màn tranh tài quyết liệt cùng các tiết mục dân vũ đặc sắc đã tạo nên bầu không khí vui tươi, đoàn kết, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS. Từ Quang Tân, đại diện Công đoàn Đại học Thái Nguyên, nhấn mạnh: Ngày hội Thể thao viên chức, người lao động Đại học Thái Nguyên năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là dịp để đoàn viên, viên chức, người lao động các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần.

PGS.TS. Từ Quang Tân gửi lời chúc tổ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, đúng luật; chúc các vận động viên bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và những kỷ niệm đẹp.

Đây là dịp để đoàn viên, viên chức, người lao động các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết.

Ngày hội Thể thao viên chức, người lao động Đại học Thái Nguyên năm 2026 không chỉ là sân chơi bổ ích để cán bộ, viên chức, người lao động rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu và niềm đam mê thể thao mà còn là hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong nhà trường.

Thông qua ngày hội, phong trào thể dục thể thao trong toàn Đại học tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động khỏe về thể chất, vững về tinh thần, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Đại học Thái Nguyên.