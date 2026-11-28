Môn bơi khép lại chương trình thi đấu vào tối 27.11, nhưng màn trình diễn của Mỹ Tiên vẫn là điểm nhấn nổi bật.

Mỹ Tiên đã có một kỳ Đại hội bùng nổ. Ảnh: Tam Ninh

Trong tổng số 9 HCV mà đoàn Tây Ninh giành được ở môn này, cả 9 đều thuộc về nữ kình ngư sinh năm 2005. Đây là đóng góp mang tính quyết định, giúp Tây Ninh vươn lên xếp thứ hai ở bảng tổng sắp huy chương môn bơi.

Mỹ Tiên thể hiện sự toàn diện khi chiến thắng ở hàng loạt nội dung, từ bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do đến hỗn hợp.

Cụ thể, 9 HCV đến từ các nội dung 100m bướm, 1.500m tự do, 200m ếch, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 400m hỗn hợp, 400m tự do, 800m tự do và 200m bướm.

Hai HCB của cô đến từ 50m ếch và 100m ếch. Thành tích này cho thấy khả năng thích ứng và sức bền đáng nể của kình ngư Tây Ninh.

Mỹ Tiên khoe "chiến tích" cùng đồng nghiệp Phạm Thanh Bảo. Ảnh: FBNV

Không chỉ vượt trội về số lần chiến thắng, tổng cộng 11 huy chương của Mỹ Tiên còn cao hơn thành tích huy chương của 9 đoàn thể thao khác. Điều đó cho thấy giá trị đóng góp đặc biệt lớn của một cá nhân trong cuộc đua thành tích chung.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Mỹ Tiên không đơn thuần là VĐV thành công nhất ở môn bơi, mà còn trở thành một trong những gương mặt nổi bật của toàn đại hội.

Chín tấm HCV là minh chứng cho năng lực chuyên môn, sự ổn định và bản lĩnh thi đấu của kình ngư trẻ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cô trong thành tích thể thao Tây Ninh.