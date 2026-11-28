Ngày 28.11, trên đường chạy sân vận động Thống Nhất (TP. HCM), Nguyễn Thị Oanh hoàn thành cự ly 5.000m với thành tích 16 phút 45 giây 88, cán đích đầu tiên để bước lên bục cao nhất. Bùi Thị Thu Hà của đoàn Thanh Hóa giành HCB, đồng thời mang về tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa trong ngày thi đấu.

Nguyễn Thị Oanh thể hiện bản lĩnh trên đường chạy. Ảnh: Tam Ninh

Trước đó, chân chạy sinh năm 1995 đã mở màn Đại hội đầy ấn tượng bằng tấm HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, với thành tích 10 phút 34 giây 98.

Hai chiến thắng ở những cự ly sở trường không chỉ khẳng định sự ổn định về chuyên môn mà còn cho thấy Nguyễn Thị Oanh vẫn duy trì được vị thế nổi bật giữa lực lượng vận động viên ngày càng trẻ của điền kinh Việt Nam.

Ở tuổi 31, Oanh vẫn là cái tên tạo được sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện trên đường chạy. Bề dày thành tích cùng bản lĩnh thi đấu giúp cô trở thành đối thủ đáng gờm, đồng thời là hình mẫu để các vận động viên trẻ noi theo.

Tại SEA Games 32 năm 2023, Nguyễn Thị Oanh từng tạo dấu ấn lịch sử khi giành 4 HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Đến SEA Games 33 năm 2025, cô tiếp tục bổ sung 3 HCV, nâng tổng số huy chương vàng tại đấu trường khu vực lên con số 15.

Tại Đại hội năm nay, hành trình của Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa dừng lại. Cô còn đăng ký tranh tài ở hai nội dung 1.500m và 10.000m nữ.

Với khởi đầu thuận lợi, chân chạy chủ lực của Bắc Ninh có cơ hội tiếp tục gia tăng bộ sưu tập huy chương, đồng thời khẳng định sức bền và khát vọng chinh phục ở sân chơi thể thao quốc gia.