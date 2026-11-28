Cụ thể, ở môn Đua thuyền Rowing, các vận động viên Hoàng Thị Dung, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Vân Anh và Lê Hoàng Mai Thương thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng nội dung thuyền bốn mái chèo đôi nữ hạng nhẹ.

Các vận động viên CAND nhận Huy chương Vàng môn Đua thuyền Rowing nội dung thuyền bốn mái chèo đôi nữ hạng nhẹ.

Tại môn Bắn súng, bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Minh Châu mang về Huy chương Vàng đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ở nội dung này, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang còn giành thêm Huy chương Đồng cá nhân.

Trong khi đó, ở môn Cầu mây, với sự góp mặt của hai nhà vô địch ASIAD 20 là Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo, đội tuyển nữ CAND tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành Huy chương Vàng nội dung đội nữ 3 người. Trước đó, tại bán kết, các cô gái CAND vượt qua đội Cần Thơ với tỷ số 2-0. Trong trận chung kết, các vận động viên tiếp tục đánh bại đội TP Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 để bước lên bục cao nhất.

Các vận động viên CAND đoạt Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x400m nam đồng thời phá kỷ lục Đại hội.

Khép lại loạt thành tích trong ngày 27/11, ở môn Điền kinh, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Lý Xuân Mạnh, Nguyễn Việt Anh và Phạm Đức Tuyến xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x400m nam với thành tích 3 phút 8 giây 49, đồng thời phá kỷ lục Đại hội.