Đồng Nai rơi vào tình cảnh đáng báo động sau thất bại 1-3 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà. Đáng lo hơn, Công Phượng thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, làm dấy lên nghi ngại về khả năng tiền đạo tuyển Việt Nam lại gặp vấn đề chấn thương.

Ở vòng đấu trước, Công Phượng mang về một quả phạt đền, góp công giúp Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên tại V.League. Nhưng khi người hâm mộ kỳ vọng anh tiếp tục tạo ra khác biệt trong cuộc chiến trụ hạng, tiền đạo này lại vắng mặt ở trận đấu với Hà Nội FC. Đây là dấu hiệu không mấy tích cực với Đồng Nai, nhất là khi Công Phượng được kỳ vọng là điểm tựa lớn nhất trên hàng công.

Đồng Nai chìm sâu ở đáy bảng sau thất bại trước Hà Nội FC, trong khi Công Phượng vắng mặt khiến đội bóng thêm lo lắng. Ảnh: CLB Đồng Nai

Đồng Nai khởi đầu trận đấu đầy hứa hẹn khi Anh Tiệp phản lưới nhà ở phút thứ 4, giúp đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, lợi thế ấy không được duy trì. Hà Nội FC dần kiểm soát thế trận và ghi liền ba bàn nhờ công Yuval Sade ở phút 35, Hai Long phút 52 và Xuân Tú phút 90+4, qua đó hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 3-1.

Thất bại này khiến tình cảnh của Đồng Nai càng trở nên nguy hiểm. Đội bóng chỉ có 4 điểm sau 8 trận, đứng bét bảng V.League. Khoảng cách với nhóm phía trên ngày càng tạo ra áp lực lớn, trong khi khả năng Công Phượng gặp vấn đề thể trạng khiến Đồng Nai có thêm nỗi lo về lực lượng.

Với Đồng Nai, đây không còn là thời điểm để tiếp tục đánh rơi điểm số. Đội bóng cần sớm tìm cách thoát khỏi khủng hoảng, nhưng nếu Công Phượng không thể thi đấu, bài toán trụ hạng sẽ càng trở nên khó khăn.

Trong khi Đồng Nai chìm sâu ở đáy bảng, Nam Định đã đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam xây chắc ngôi đầu V.League với 19 điểm, tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch. Hai thái cực trái ngược càng cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu, khi Nam Định củng cố vị thế dẫn đầu còn Đồng Nai đối mặt nguy cơ lớn trong cuộc chiến trụ hạng.