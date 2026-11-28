Bayern Munich có trận thứ ba liên tiếp không thắng kể từ khi Harry Kane dính chấn thương.

Bayern đang cảm nhận rõ khoảng trống Harry Kane để lại. Trên sân Hamburg, đội bóng của HLV Vincent Kompany không thể ghi bàn, dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Trận hòa 0-0 khiến Bayern tiếp tục đánh rơi điểm số trong giai đoạn thiếu vắng trung phong số một.

Điều đáng lo với Bayern không nằm ở một trận hòa đơn lẻ. Đội bóng xứ Bavaria đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng kể từ khi Kane dính chấn thương. Họ hòa Cologne 1-1, thua Lille 1-2 tại Champions League và mới nhất bị Hamburg cầm chân.

Sự sa sút ấy cho thấy Kane không chỉ là người ghi bàn chủ lực. Tiền đạo tuyển Anh còn đóng vai trò trung tâm trong cách vận hành hàng công Bayern. Khả năng làm tường, di chuyển chiếm lĩnh khoảng trống và kết thúc cơ hội của anh giúp những cầu thủ chơi xung quanh có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Khi Kane vắng mặt, Bayern vẫn kiểm soát bóng và duy trì sức ép, nhưng thiếu một điểm đến đủ tin cậy ở khu vực cấm địa. Những phương án thay thế chưa thể mang lại hiệu quả tương đương.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Bayern lúc này là họ chưa tìm được cách bù đắp khoảng trống ấy. Kompany trao cơ hội đá chính cho Noah Codjo-Evora, tiền đạo 19 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội một. Những cầu thủ còn lại cũng không thể tạo ra sự khác biệt đủ lớn trước hàng thủ Hamburg.

Joshua Kimmich nhận thẻ đỏ trực tiếp cuối hiệp một, khiến Bayern phải chơi thiếu người trong phần còn lại.

Tình hình càng phức tạp khi Bayern mất thêm Joshua Kimmich. Tiền vệ người Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 44 sau hành động kéo tóc Alexander Røssing-Lelesiit.

Chơi thiếu người trong hiệp hai, Bayern phải ưu tiên giữ thế trận thay vì dồn toàn lực tìm bàn thắng. Hamburg có lợi thế quân số nhưng cũng không tận dụng được cơ hội để giành trọn ba điểm.

Bayern còn đối diện nguy cơ tổn thất lực lượng khi Lennart Karl và Konrad Laimer gặp vấn đề thể lực. Trong bối cảnh Kane, Jamal Musiala, Michael Olise và Manuel Neuer đều vắng mặt, danh sách chấn thương đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xoay tua của Kompany.

Trận hòa Hamburg khiến Bayern có 23 điểm sau 11 vòng Bundesliga. Trước vòng đấu này, Borussia Dortmund dẫn đầu với 24 điểm và còn trận gặp Bayer Leverkusen vào ngày 29/11. Nếu thắng, Dortmund có thể nới rộng khoảng cách với Bayern lên 4 điểm.

Kane dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tháng vì chấn thương cổ chân trái. Đây là tổn thất đặc biệt nghiêm trọng với Bayern, bởi tiền đạo người Anh không chỉ đảm nhiệm khâu ghi bàn mà còn là trung tâm trong cách đội bóng triển khai tấn công.

Ba trận liên tiếp không thắng là lời cảnh báo đủ rõ. Bayern vẫn có chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận, nhưng khi thiếu Kane, họ chưa tìm được phương án thay thế tương xứng. Kompany cần sớm giải quyết bài toán này nếu không muốn cuộc đua Bundesliga trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn cuối năm.